什麼樣的人，需要 JAGUAR 的 F-PACE ?

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獨樹一格
人的心理很有趣，總愛在從眾與獨特南轅北轍的矛盾中，找尋兩者共存的絲毫可能，就像LSUV狂潮風行草偃，你深知複合式機能所給予的自由、開闊與實用，又不甘駕著與左鄰右社一模一樣無聊至極的豪華休旅，此刻New Jaguar F-PACE靜靜停駐眼前，說不被吸引，肯定言不由衷。
變與不變
對於Jaguar這樣一間擁有悠久歷史與資源的車廠，變與不變永遠是車迷間最熱話題焦點，特別是甫經小改款的New F-PACE，那不僅蘊含深植品牌之中的跑車靈魂，同時兼顧了自在駕乘的造車使命，更揉合進日行千里的駕馭科技，自是格外引人入勝。
於是New F-PACE有了更勾魂動魄的身形，源自Jaguar首款跨界概念跑車C-X17的優雅美型，這次被修飾得更加動感奔放，像是Jaguar經典的Monogram六角賽車圖騰元素水箱護罩，便透過鍍鉻鑽石切割手法點綴，閃耀迷人律動氣息，而全新設計的Double J造型LED頭燈組，則與重新雕塑的引擎蓋線條融合為一，連同試駕車型P250 R-Dynamic S所升級搭載包含水箱護罩框飾、前進氣口框飾、前後下保桿、車身兩側下方飾條、葉子板造型通風口、窗框、車尾車型銘牌、品牌徽飾以及輪圈在內的全車黑化外觀套件，以及由前後動態方向燈與減速彎意象狹長式尾燈所共構的焦點視覺營造，論氣質，誰比Jaguar更能將尊榮與動感融合得巧妙？
忠於駕馭
外在的改變，一點不影響New F-PACE攸關駕馭的信念，對於動態，向來Jaguar有其獨到見解，所以總能造出一款又一款開來令人眉開眼笑的傑作，而New F-PACE這款品牌主力自不可能例於外，因此在承襲品牌頂尖鋁合金車身結構技術而來的輕量化與高強度特性下，前方全鋁合金雙A臂與後方一體式多連桿的架構，搭配近乎50:50的完美車身配重，造就的便是根本跑車的快意感受，很多時候，你壓根記不起New F-PACE的跨界身份。
當然，會帶來這般念頭，理由也來自2.0L Ingenium直列4缸渦輪增壓汽油動力心臟，在250PS與365Nm的峰值輸出前提下，搭配JaguarDrive Selector 8速手自排變速系統，New F-PACE不僅衝刺態勢強勁飽滿，動能延展也十足激昂，但透過四輪傳動系統與IDD智慧型動力傳動系統，協同TVbB煞車控制扭力轉換系統，卻得以再行提升循跡性與穩定性，再加上JaguarDrive Control行車模式切換，你大可在賽道、ECO、舒適、雨天/結冰/雪地等模式中覓得當前對應的處置方案，而無論新增可於停止時保持自動駐車狀態的Auto Vehicle Hold，或者可自定義動態模式的Configurable Dynamics跑車化個人設定與主動控制電子懸吊的Adaptive Dynamics主動動態控制系統等選配套件，多變的性格，自帶優雅的奔放，大概也只有New F-PACE夠格演繹詮釋得完美。
路上快要沒什麼難得倒的New F-PACE，到了路外同樣展現驚人實力，對此Jaguar為其全車系配置ASPC全地面行進控制系統，提供低速定速功能以維持Off-road時的最佳牽引力，與此同時，AdSR全地面反應系統也名列選配清單之上，協同原本既有的四輪傳動架構，時刻摩拳擦掌準備征服更艱困地表。
可別忘了家人
我們深知New F-PACE絕對能讓身處駕駛座的各位心花怒放，但拿什麼說服闔家歡樂共享，這部分靠的除了透過闊達2,874mm軸距所帶來的開闊視野以及944mm與952mm的後座腿/頭部空間外，當然也包含應有盡有的舒適與享受配備，像是不僅雙前座皆具備12向電動調整(駕駛座更擁有記憶功能)，就連後排椅背亦有7度電動調整範圍，而793公升(最大可擴充至1,842公升)的行李廂容積，外頭亦增添了更形便利的腳踢感應式電動尾門啓閉裝置，至於P250 R-Dynamic S車型更標配主動道路降噪技術，可透過英國鑑賞級Meridian 400W音響系統針對行路雜音進行反向聲波抑制，再加上選配的空調套件還包含4區恆溫空調、空氣品質偵測功能與車室負離子系統含PM 2.5懸浮微粒過濾功能，無微不至的尊寵呵護，只要身處座艙無論前後座都將倍感鮮明。
除此之外，New F-PACE理所當然為車主及家人準備了最先進的主被動安全防護系統，除了360度3D環景顯示系統、ACC主動式定速巡航含車流排隊功能、AEB自動煞車輔助系統、BSA盲點輔助系統、DSC循跡動態穩定控制系統、LKA車道維持輔助系統、TPMS胎壓偵測系統以及駕駛注意力監視系統外，本次更新增Clear Exit乘客下車監視、後方車流警示與後方碰撞預警輔助功能，連同P250 R-Dynamic S車型標配的AHBA自動遠燈調適功能，以及可進階選配的高解析度Pixel LED燈組，守護全車乘員不遺餘力。
我想，我也需要一輛New F-PACE
我們愛車，更熱愛縱情奔馳操之在我的駕馭感，同時卻又不甘流俗屈就一輛輛宛如制服般的交通工具，或者桎梏於世人短淺的標準價值裡，這時New F-PACE的存在彷彿救贖 — Jaguar式的貴族氣息與優雅姿態眾所周知，來自英倫的跑車血統更令觀感與體感一致沸騰，一旦還加入了全員盡享的舒適尊寵以及無微不至的駕馭輔助與安全守護，還有什麼樣的覬覦或想望，於New F-PACE的裡裡外外無從想像？
我想，我也需要一輛New Jaguar F-PACE。