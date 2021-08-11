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專人為您換電─Kymco推出「Ionex尊榮換電」服務，八月六都夜間訂閱換電率先登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-11 19:25:20

台灣光陽工業（Kymco）於2021年五月正式發表Ionex 3.0全系列電動機車，亦甫於日前正式上市銷售，為提供車主更便捷的補充能源方案，Kymco在8月11日再推出突破當前電動車沖、換電模式之全新服務「Ionex尊榮換電」，騎士只需透過手機app操作，就能讓專人於指定時間攜帶滿電電池到指定地點為騎士的愛車進行電池交換，服務過程騎士皆不需在場。

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隨著全球已有超過120國宣示將在2050年達成「淨零碳排(Net-zero Carbon Emission)」，個人交通工具也積極朝向零碳排的目標邁進。新創公司與傳統企業紛紛推出全新電動車款搶佔市場，期望在即將到來的電動車時代佔有一席之地。然而，Kymco發現，阻礙機車騎士全心擁抱綠能的最大挑戰，至今仍取決於消費者是否能夠很方便地為電動機車補充能源。

對於大多數的騎士來說，在自家大樓的停車場裡，都無法找到能為電動機車充電的插座。外出上路後，要找到附近的充電站並不容易，漫長的充電等待時間也常造成困擾。換電站能夠提供快速的能源補充，但無論是充電站或換電站，騎士都必須先找到符合需求的站點，再耗費時間與精力繞路前往充電或換電。

Kymco董事長柯勝峯表示：「Kymco站在機車產業電動化的最前線，致力打造『最得我心』的電動車騎乘體驗。如果騎士只要透過手機，就能完成愛車的能源補充，或早上起床後，愛車就能自動滿電等待出門，那麼困擾騎士的充換電痛點，就能從日常生活裡消失。今天，Kymco即將為大家實現這個夢想！」

全球首創「Ionex尊榮換電」 以個人化服務顛覆現有充換電模式

「Ionex尊榮換電」是一個專為Ionex 3.0電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服務。騎士只需以手機透過app操作就能啟動「Ionex尊榮換電」服務，專人即會在特定時間內攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。騎士本人不需在場，生活作息也不需改變，愛車就能自動滿電。

此外，車主還能訂閱「Ionex尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機App啟動「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex服務團隊就會在當晚夜間車主就寢時間，到車主指定的停車地點主動尋車，為愛車換好滿電的電池。車主早晨起床後，愛車就已經自動滿電等待出門。

相較於市場上現行的能源補充方式，「Ionex尊榮換電」擁有三大優勢：

  1. 「Ionex尊榮換電」為騎士節省寶貴時間：騎士不需要被迫改變自己原有的作息，把時間浪費在往返充換電站的路途上。
  2. 「Ionex尊榮換電」讓騎士擁有滿電保障：充電站並非隨處都有，換電站也不保證有滿電的電池。「Ionex尊榮換電」每一次提供的都是滿電服務。
  3. 「Ionex尊榮換電」讓騎士落實真正環保：「Ionex尊榮換電」專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。
柯董事長進一步補充：「疫情雖然改變了我們的生活形態，但同時也帶來前所未有的契機，讓我們加速全球機車電動化的發展。『Ionex尊榮換電』是Kymco為都會騎士所推出的個人化專屬送電服務，顛覆市場上所有充換電模式。我相信『Ionex尊榮換電』將引領下一波電動機車能源補充革命。」

滿電電池外送包換！ 六都限定範圍Ionex 3.0車主率先免費享受

「Ionex尊榮換電」將於2021年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主。搶先上線的是「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 3.0車主只要到Ionex專賣店，完成方案申辦程序、安裝免費的專屬座墊開關，就能開始透過Ionex手機App享受市場獨家的「Ionex尊榮換電」服務。「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，每次只要50元，每月最高上限只收499元。

「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，車主須將車輛停放於服務人員可抵達之位置，若社區停車場無法進入則無法提供該項服務；此外，未必免該項服務遭濫用，Kymco不建議車主在電池仍具一定電量下啟動該服務，若有高電量仍濫用狀況，Kymco將擬定相關罰則，讓該項服務可以確切地提供給需要的人使用。

不過首波雖開放六都提供該項服務，但仍有限定範圍，偏遠地區與山區基本上未納入服務範圍，實際能提供服之務區域仍以Kymco官方公布為準。此外，夜間以外的「Ionex尊榮換電」服務細節仍在規劃中，後續開放時間會另行公布。

同時，為了讓消費者感受全新服務型態，2021年底前試營運期間，所有i-One、S6、S7、S7R等Ionex 3.0車主，都能免費享受「Ionex尊榮換電」服務。相關費用資訊與優惠內容，請參考Ionex官網公告與合約。

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