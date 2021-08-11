專人為您換電─Kymco推出「Ionex尊榮換電」服務，八月六都夜間訂閱換電率先登場

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隨著全球已有超過120國宣示將在2050年達成「淨零碳排(Net-zero Carbon Emission)」，個人交通工具也積極朝向零碳排的目標邁進。新創公司與傳統企業紛紛推出全新電動車款搶佔市場，期望在即將到來的電動車時代佔有一席之地。然而，Kymco發現，阻礙機車騎士全心擁抱綠能的最大挑戰，至今仍取決於消費者是否能夠很方便地為電動機車補充能源。
對於大多數的騎士來說，在自家大樓的停車場裡，都無法找到能為電動機車充電的插座。外出上路後，要找到附近的充電站並不容易，漫長的充電等待時間也常造成困擾。換電站能夠提供快速的能源補充，但無論是充電站或換電站，騎士都必須先找到符合需求的站點，再耗費時間與精力繞路前往充電或換電。
Kymco董事長柯勝峯表示：「Kymco站在機車產業電動化的最前線，致力打造『最得我心』的電動車騎乘體驗。如果騎士只要透過手機，就能完成愛車的能源補充，或早上起床後，愛車就能自動滿電等待出門，那麼困擾騎士的充換電痛點，就能從日常生活裡消失。今天，Kymco即將為大家實現這個夢想！」
全球首創「Ionex尊榮換電」 以個人化服務顛覆現有充換電模式
「Ionex尊榮換電」是一個專為Ionex 3.0電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服務。騎士只需以手機透過app操作就能啟動「Ionex尊榮換電」服務，專人即會在特定時間內攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。騎士本人不需在場，生活作息也不需改變，愛車就能自動滿電。
此外，車主還能訂閱「Ionex尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機App啟動「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex服務團隊就會在當晚夜間車主就寢時間，到車主指定的停車地點主動尋車，為愛車換好滿電的電池。車主早晨起床後，愛車就已經自動滿電等待出門。
相較於市場上現行的能源補充方式，「Ionex尊榮換電」擁有三大優勢：
- 「Ionex尊榮換電」為騎士節省寶貴時間：騎士不需要被迫改變自己原有的作息，把時間浪費在往返充換電站的路途上。
- 「Ionex尊榮換電」讓騎士擁有滿電保障：充電站並非隨處都有，換電站也不保證有滿電的電池。「Ionex尊榮換電」每一次提供的都是滿電服務。
- 「Ionex尊榮換電」讓騎士落實真正環保：「Ionex尊榮換電」專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。
滿電電池外送包換！ 六都限定範圍Ionex 3.0車主率先免費享受
「Ionex尊榮換電」將於2021年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主。搶先上線的是「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 3.0車主只要到Ionex專賣店，完成方案申辦程序、安裝免費的專屬座墊開關，就能開始透過Ionex手機App享受市場獨家的「Ionex尊榮換電」服務。「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，每次只要50元，每月最高上限只收499元。
「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，車主須將車輛停放於服務人員可抵達之位置，若社區停車場無法進入則無法提供該項服務；此外，未必免該項服務遭濫用，Kymco不建議車主在電池仍具一定電量下啟動該服務，若有高電量仍濫用狀況，Kymco將擬定相關罰則，讓該項服務可以確切地提供給需要的人使用。
不過首波雖開放六都提供該項服務，但仍有限定範圍，偏遠地區與山區基本上未納入服務範圍，實際能提供服之務區域仍以Kymco官方公布為準。此外，夜間以外的「Ionex尊榮換電」服務細節仍在規劃中，後續開放時間會另行公布。
同時，為了讓消費者感受全新服務型態，2021年底前試營運期間，所有i-One、S6、S7、S7R等Ionex 3.0車主，都能免費享受「Ionex尊榮換電」服務。相關費用資訊與優惠內容，請參考Ionex官網公告與合約。