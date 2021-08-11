美國心 肌肉情，Cadillac CT4-V / CT5-V Blackwing北美正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果你對Cadillac不熟，現在順便來個前情提要，於2019年，這個美國豪華品牌大幅更新了旗下房車產品編成，CT4取代了ATS，而CT5則接替了CTS的地位，前者約略在BMW 3 Series或Audi A4所處的中型豪華房車級距，後者則理所當然將對手設定於5 Series或E-Class，不過既然BMW有M、Mercedes有AMG而Audi有RS，Cadillac斷無理由不在高性能房車領域大作文章，而今CT4-V Blackwing與CT5-V Blackwing連袂上陣，自將於全球頂尖性能房車市場投下一顆震撼彈。
其中直指BMW M3的CT4-V Blackwing，其搭載了一具可輸出472hp和61.5kg-m最大動力的3.6升V6雙渦輪增壓引擎，有趣的是準車主可自由選擇10速手自排或是6速手排變速系統，前者只消3.9秒便可完成0-96km/h加速，後者則需4.1秒方可跑完，極速部分來到304km/h大關，按原廠數據1/4英里衝刺只要12.14秒便達成，通過速度更高達187.2km/h之譜。
至於數據更勝M5 Competition的CT5-V Blackwing則以手工打造的6.2升V8機械增壓引擎作為動力心臟，峰值輸出來到接近瘋狂的668hp以及91.1kg-m，與此同時準車主同樣有手自排或純手排變速系統可選，手自排0-96km/h加速只要3.4秒，純手排則需時3.6秒，極速更上層樓來到322km/h以上，1/4英里衝刺成績更壓縮至11.3秒與206.4km/h的層級。
與此同時在縝密的風洞測試下，CT4-V Blackwing與CT5-V Blackwing的碳纖維空力套件不僅帶來卓越的空氣效應，同時更創造極佳下壓力，再加上周延的冷卻系統、底盤強化以及諸如碳纖維陶瓷煞車系統等制動提升手段，讓CT4-V Blackwing與CT5-V Blackwing都成為少數可直接下場跑賽道的Cadillac，始自59,990美元(CT4-V Blackwing)及84,990美元(CT5-V Blackwing)起的價格，更讓北美市場的德國對手們備感壓力。