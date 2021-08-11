味噌魚頭湯怎煮？她「一招」廚師都懂：湯頭清澈又無腥味
味噌湯是一道日本具代表性的道地美食，不少人在煮湯時除了會加入標配的豆腐和海帶芽，還會搭配其他食材，創造出不同風味的湯頭。對此，就有一名女網友嘗試料理味噌魚頭湯，然而她就分享「一招」能讓湯頭更加清澈美味。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 23:32:11
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示「味噌魚頭湯，阿基師教學，一定要滾水煮魚！」隨後她也分享烹飪步驟，首先煮一鍋水，小滾後放入豆腐、味噌、味醂、魚頭。她透露，有些人會將魚頭煎過或炸過再煮湯，這會為料理帶來另一種香氣。再來將魚頭放入湯裡煮一下，最後關火撒上蔥花，「蔥花才會美美的浮在水面上！」
貼文一曝光，就引來不少網友大讚留言，「滾水燙魚筆記」、「我都是切薄片用湯的溫度把魚肉燙熟」、「這個我家昨天才煮」、「有些魚不適用啊！比如小黃鰭鮪魚、瓜仔魚，但是真的要水滾煮魚才對」。
甚至還有老饕解釋，「不管煮肉類魚類，水一定要滾了再下這樣湯才容易清澈，如果水沒有燒開下材料湯容易糊糊的，最後滾了浮沫，會比一般來的多很多。但是不能從頭滾到尾要不然就變濃湯了！小弟我多年的經驗，有的魚先煎過再下去煮，是怕魚肉容易散掉，或者是魚帶有一個程度的腥味才會這樣做，煎過再下鍋可以提升點香氣也降低魚本身腥味」。（編輯：陳雅雲）