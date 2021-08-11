▲ 低功耗藍牙技術加速宏佳騰 CROXERA 安全車聯網佈局

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低功耗藍牙技術 協助打造智慧安全車聯網
台灣的機車密度為世界第一，是名符其實的機車王國，而目前台灣電動機車產業乃至整體車輛產業，正走向產業升級臨界點。宏佳騰除率先號召成立「CROXERA 安全車聯網聯盟」，透過整合科技產業能量，共同改善機車騎乘安全性外。更藉由結合藍牙、邊緣運算、雲端等技術，建構出完整的智慧車聯網，並透過藍牙周邊裝置，如藍牙耳機，以語音提醒車主，當前測速照相警示、路線導航、前方路況等訊息，以打造更加安全的駕駛體驗。
目前最新上市的宏佳騰 CROXERA 6 採用了最新的低功耗藍牙技術，其技術優勢能使物聯網應用具備更低的功耗和更高的性能，滿足產品對於節省電力耗損、極低運行和待機功耗需求，同時改善數據傳輸速度和隱私保護，大幅提升 CROXERA 智慧儀表在使用上的功能性。
低功耗藍牙兼具高穩定性與傳輸速度優勢 提升資料傳輸效能
低功耗藍牙技術具備高性價比成本優勢，以及高度穩定傳輸速度，不僅得以協助宏佳騰實現手機和儀表資料對傳的連結，更可進一步控制整車成本，達到技術和成本上的平衡，特別是在成本敏感與移動性更強的機車產品上。
CROXERA 專利設計結合藍牙技術，並將運算工作切分三段，包含邊緣、雲端與協作裝置，儀表在此架構下將被定義為協同作業裝置，透過藍牙技術與手機連動，除了能夠接收邊緣運算裝置(手機&App)的運算結果來進行對應處理，有助於提升資料傳輸的效率。Turn by Turn 導航功能同樣仰賴藍牙技術結合雲端推送即時資訊的設計，使用者只須下載最新的 CROXERA App 就能享有最新的地圖相關應用。
隨著藍牙通訊結合雲端技術發展成熟，也可滿足更多台灣機車騎士甚至是世界各地機車使用者的新興需求，例如外送平台興起與 COVID-19 傳染風險，外送員只需輸入地點，便能馬上透過雲端結合圖資的運算，協助外送員判斷地點是否為疫情高風險區域，有助於外送員提早做好預防措施，目前該項目正在進行可行性評估。
藍牙物聯網的高覆蓋率 串接更多周邊設備 豐富車連網生態系
隨著藍牙技術發展趨勢，不斷提升藍牙物聯網覆蓋率，逐漸完善與擴充車用網路，勢必會有越來越多的穿戴式與周邊藍牙裝置，透過震動、符號、文字、音訊、視訊、圖片等多元方式，與騎士互動，讓儀表的智慧輔助系統更臻完善。
宏佳騰同樣看好藍牙技術應用於 MaaS 上的發展潛力，於和資策會合作開發的即時來車警告系統中導入藍牙技術，讓騎乘者能透過手機接收到儀表上的資訊，如前方 50 至 500 公尺範圍內的路況與事件，及早得知並減速以避免危險。
藍牙高安全技術特性 可降低個人隱私外洩風險
藍牙在智慧手機上的 100% 普及率，成為數位錢包或數位鑰匙與手機進行連動運作，最為主要的應用技術之一，為大眾創造便捷的數位化生活體驗。而藍牙技術更有著高度安全性，可滿足多數資訊安全情境的需求。透過數位金鑰(Digital Key)技術，得以確保藍牙與網路通訊間對車輛的控制權。
隨科技進步，智慧交通應用逐步開花結果，其中台灣智慧車聯網也正面對蓬勃發展的契機，全球業者皆積極尋求滿足高傳輸、高穩定、低功耗等門檻的主流解決方案，而低功耗藍牙技術，隨著版本革新，大幅提升傳輸速度與覆蓋率，在車聯網應用上更具備低功耗和高性能優勢。為全球開發者創造一片應用新藍海。