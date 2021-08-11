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MINI 62週年 BIG LOVE 生日義賣活動 全台同步展開

▲ MINI 62週年 BIG LOVE 生日義賣活動 全台同步展開
▲ MINI 62週年 BIG LOVE 生日義賣活動 全台同步展開

2GameSome - 有車賞

2021-08-11 23:55:01

每一年8月，全球 MINI 愛好者總會一同分享 MINI 生日喜悅，MINI 總代理汎德亦延續邁入第九年的生日慈善活動，推出「MINI 品味生活隨行組」義賣，內容包含 MINI 隨行面紙收納袋、MINI Taiwan 探險旅札、MINI 印花口罩（5 入），和所有熱愛 MINI 的朋友們一起迎接疫情趨緩後的自在日常。

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MINI 品味生活隨行組包含 MINI 隨行面紙收納袋、MINI Taiwan 探險旅札、MINI 印花口罩（5 入）。
MINI 品味生活隨行組包含 MINI 隨行面紙收納袋、MINI Taiwan 探險旅札、MINI 印花口罩（5 入）。
MINI 隨行面紙收納袋採用活動中所使用的回收帆布，藉由專業師傅們的巧手打造而成，可藉由便利的扣環設計任意將 MINI 隨行面紙收納袋懸掛於汽車後座、露營推車、室內書架上，亦可隨意擺放於辦公桌或客廳茶几，為生活增添更多簡約時尚的設計風格。MINI Taiwan 探險旅札則是 MINI Countryman 運動休旅造訪各城市的精華集結，發掘台灣獨有美景與動人故事，帶給您出遊靈感。後疫情時代出遊，風格與防疫一樣不可或缺，戴著 MINI 印花口罩貼身隨行，彰顯 MINI 人的品味主張！

MINI 隨行面紙收納袋擁有便利扣環設計，可任意懸掛於汽車後座、露營推車，或擺放在桌上。
MINI 隨行面紙收納袋擁有便利扣環設計，可任意懸掛於汽車後座、露營推車，或擺放在桌上。
MINI 品味生活隨行組每組義賣價 500 元，即日起於 MINI 全台展示中心與至善基金會官網限量販售(數量有限，售完為止)，亦歡迎 MINI 粉絲們自由樂捐。生日義賣與樂捐所得將全數捐贈予「至善基金會－陪你長大計畫」，至善基金會自 2006 年起即在原鄉展開陪你長大計畫，引進體育、舞蹈、音樂、攝影等多元教育資源、激發孩童潛能發展；提供課後照顧服務、心靈情緒陪伴、青少年職涯探索；更進一步培訓部落家庭多元知能，促進親子共學機會，同時傳承部落傳統文化。

MINI 品味生活隨行組每組義賣價 500 元（數量有限，售完為止）。
MINI 品味生活隨行組每組義賣價 500 元（數量有限，售完為止）。
MINI 62 週年 Big Love 生日義賣活動即日展開，響應後上傳本人與 MINI 品味生活隨行組照片至 MINI Taiwan Facebook 官方粉絲專頁活動貼文留言處，還有機會獲得 MINI Lifestyle Collection 生活精品。MINI 誠摯地邀請所有熱愛 MINI 的朋友，共同響應本年度義賣募捐活動，展開期待已久的精彩旅程，一同守護孩童們的創意潛能發展！

*「MINI 品味生活隨行組」數量有限，響應前煩請洽詢全台 MINI 展示中心。

MINI Taiwan Facebook 活動貼文：https://www.facebook.com/210075939061283/posts/4271691439566359

財團法人至善社會福利基金會義賣專案網頁：https://www.zhi-shan.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=41

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
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請問您施打疫苗了嗎？

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