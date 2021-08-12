魚湯怎燉才不腥？內行曝「3竅門」濃郁鮮美：一喝停不下
「魚湯」營養價值極高，魚肉細嫩，味道又鮮美，是餐桌上常見的湯品之一；但魚湯該怎麼煮才能成功去腥？往往是許多人會遇到的難題。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，不管用什麼魚熬湯，只要記住「3關鍵」，魚湯濃白無腥味，老人孩子都愛喝，一口接一口停不下來！
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 12:39:01
《小楊聊美食》表示，本次魚湯使用鯽魚，不加豆腐、不加蘿蔔，不添加任何調味料，湯汁鮮美，開胃又下飯。首先，準備主要食材包含：鯽魚4條、生薑一塊、蒜苗一根，鹽適量。
接著將鯽魚去除魚鱗、魚鰓，將魚肚清理乾淨，一定要注意不要把魚膽弄破，否則魚湯會有苦味。在鍋中倒油，油熱放入薑絲，和瀝乾水分的鯽魚小火煎，先不要急著翻面，待底部煎至金黃，可以輕易挪動的時候再將它翻面煎。
等鯽魚煎至兩面金黃時倒入熱水，先別蓋鍋蓋，大火燒開繼續煮5分鐘，這時候湯汁又濃又白，再蓋上鍋蓋小火繼續熬15分鐘左右，撒上一些食鹽和蒜末提味即可。
《小楊聊美食》同時分享煮魚湯的3個竅門：
1、不管是用什麼魚來煮魚湯，將魚先煎一下，這樣不僅去除一部分魚的腥味，還能讓魚湯更加濃白。
2、魚煎好之後，立刻加入開水大火煮，也是魚湯濃白的關鍵。
3、千萬不要加花椒、八角、胡椒粉等調味料，魚湯原汁原味才鮮美。（編輯：賴詠璿）