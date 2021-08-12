魚湯怎燉才不腥？內行曝「3竅門」濃郁鮮美：一喝停不下

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▲不管用什麼魚熬湯，只要記住「3關鍵」，魚湯濃白無腥味。（示意圖／翻攝自Pixabay）

1、不管是用什麼魚來煮魚湯，將魚先煎一下，這樣不僅去除一部分魚的腥味，還能讓魚湯更加濃白。

2、魚煎好之後，立刻加入開水大火煮，也是魚湯濃白的關鍵。

3、千萬不要加花椒、八角、胡椒粉等調味料，魚湯原汁原味才鮮美。