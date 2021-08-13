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根據美國皮膚科醫學會，如果皮膚曬傷時，你應該做的第一件事就是遠離陽光，並且最好待在室內，建議可以通過幾點幫助你緩解曬傷後的肌膚不適。
1. 洗冷水澡有效緩解疼痛，你可以做的是在皮膚上留一點水，輕輕地拍著，接著再塗抹乳液鎖住皮膚中的水分，緩解皮膚的乾燥感。
2. 使用含有蘆薈或大豆的保濕霜能有效舒緩曬傷的皮膚。
3. 可考慮服用阿斯匹靈來減輕皮膚的腫脹、發紅和肌膚不適。
4. 補充水份有助於防止皮膚持續脫水，因為曬傷後的乾燥皮膚非常敏感。
5. 如果皮膚曬傷後起水泡，表示皮膚已經受到二度傷害，此時請先別將水泡刺破，先等待水泡自行癒合，因為水泡能加速皮膚癒合並保護皮膚免於感染。
6. 曬傷後請格外小心，在戶外時穿著不透光的衣服，防護效果才會最好。
長期曬傷皮膚受傷 當心增加皮膚癌風險
保護皮膚免受陽光照射很重要，因為曬傷是暫時狀況，但是皮膚長期受到過多的紫外線（UV）刺激，很可能會對皮膚造成長期的傷害，增加罹患皮膚癌的風險。
資料來源：健康醫療網 夏季陽光炙熱毒辣 舒緩曬傷肌膚有方法
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