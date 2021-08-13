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▲在橫結腸發現異常腫塊，經切片診斷為大腸癌
及早治療，存活率達九成
90%的大腸癌都是由小瘜肉癌化而來，要演變成大腸癌，一般需要10年左右；及早發現腺瘤型瘜肉並處理掉，即可降低76~90%大腸癌的發生，並且降低50％大腸癌死亡率。西園醫院永越健康管理中心腸胃肝膽科陳宏昇主任表示：『定期篩檢很重要，大腸癌透過大腸鏡檢查是可早發現、早治療，且治癒率很高的癌症。早期大腸癌若妥善治療，存活率達九成以上；民眾如果曾在檢查中發現瘜肉，一定要定期安排檢查，初期至少每1-2年追蹤1次，把握黃金就醫時機。』
定期篩檢，有做有保庇
大腸癌最常用的篩檢是糞便潛血檢查及後續的大腸鏡檢查，每1-2年進行1次糞便潛血篩檢約可下降 18 ％至 33 ％的大腸癌死亡率。而預防大腸癌最有效的方式是「大腸鏡檢查搭配瘜肉切除」；檢查前需配合低渣飲食及服用瀉藥清腸，過程中如發現病灶或瘜肉，可做切片採樣或直接切除，檢查中即可達到疾病診斷、癌症預防及止血治療等效果。由於屬侵入性檢查，民眾也可自費選擇在麻醉下舒適完成，也就是所謂的無痛大腸鏡檢查。
▲大腸鏡檢查搭配瘜肉切除，可降低76~90%大腸癌的發生率
飲食西化，年輕患者增加
由於大腸癌早期無症狀，等症狀出現而就醫時，往往已是中後期了。陳宏昇主任指出：『年齡超過50歲、有家族病史、吸煙、糖尿病及體重過重等，都是大腸癌的危險因子。值得注意的是，西化飲食、外食、多坐少動的生活習慣，導致大腸癌的發生、死亡人數不僅快速增加，也逐漸年輕化。』
健康五要，遠離大腸癌
大腸癌多發生在50歲後，建議50歲以上民眾每1～2年應接受糞便潛血檢查；有瘜肉症或家族大腸癌病史者，40歲後建議定期接受全大腸鏡檢查。除了定期接受檢查並切除瘜肉，大腸癌的發生和高脂低纖飲食、紅肉、抽菸及飲酒等有關。陳宏昇主任提醒，建立良好生活習慣，遠離大腸癌，包括：
1. 聰明吃：天天五蔬果，少油/少糖/少鹽/少紅肉
2. 健康動：每週5天/每次30分鐘/每週達150分鐘
3. 身輕盈：維持標準體重
4. 避免煙酒
5. 定期篩檢
關注自身的健康狀況，如發現不明原因持續腹痛、腹脹、摸到有硬塊、解黑便或血便、排便習慣改變、糞便變細或常有排便不乾淨的感覺，應盡速就醫檢查，早期發現、正確治療，健康不延誤。
資料來源：健康醫療網 防疫也不擔誤健康 醫籲：腸道瘜肉勿輕忽，定期檢查遠離大腸癌
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