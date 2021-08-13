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身心診所院長楊聰財醫師表示，居家上班雖省去了通勤時間，並增加了與家人相處的時光，卻也帶來許多工作上的不便，如全家人的生活重疊，在工作同時會受到他人干擾，遇到線上開會甚至須要求小孩或同住者安靜。另外，因人是感官動物，上下班均在同一地點，讓人分不清到底是上班或下班，多重影響之下，降低了工作效率，更拉長了工作時間，導致壓力、焦慮感及睡眠障礙等問題產生。
疫情導致負面情緒 醫建議四招紓壓技巧助緩解
除了上述問題，居家上班也引起部分民眾產生負面情緒，楊聰財醫師補充，許多公司老闆擔心公司敵不過疫情倒閉，員工則煩惱在家上班如何凸顯績效，加上疫情帶來的衝擊，讓負面情緒一下子迎面而來，容易造成身心問題發生。建議當情緒來臨時，可以採取四個緩解的紓壓方式，包含早中晚執行腹式呼吸20次、紀錄下每日感恩快樂的事、轉念且凡事往好處想，以及適時找同伴或親友傾訴，避免自己落入負面情緒。
重返工作崗位 掌握三大重點避免長假症候群上身
隨著台灣疫情趨緩，防疫警戒也降為二級，民眾紛紛回到公司上班，身心猶如罹患長假症候群，讓多數人大喊不習慣、難調適，面對疫情下的額外難題。楊聰財醫師表示，要避免出現回歸上班場所可能產生的症候群，第一就是做到「規律化」，也就是作息要規律，每晚11點到隔日清晨7點是黃金睡眠時間，當身體發出睡眠訊號時，若熬夜硬撐，會干擾人類下視丘生理中樞，造成惡性循環，進而導致生活不規律，建議白天躺床的時間勿超過一小時，否則容易影響晚上睡眠。第二就是要「勤運動」，多運動能增加神經傳導物質的分泌，幫助提升記憶力、活動力及愉悅感。至於第三就是「結構化」，指的就是有條理的規劃一日生活，除了工作外，也能透過聽音樂、寫日記，或運用網路與親友保持聯繫，來達到放鬆平衡的效果，只要掌握以上三要點，便能使工作型態的調適更為容易。
楊聰財醫師提醒，因疫情影響，人類生活不得不發展出一套應變措施，雖然這樣的轉變為日常帶來部分問題，但只要掌握以上原則，找回生活的平衡，便有助於克服居家上班或重回公司的不適。
資料來源：健康醫療網 居家上班身心症大爆發 醫師教四招紓壓技巧
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