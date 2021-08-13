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香港是世界上人口最稠密的城市之一，大多數的香港居民居住在室外狹小的空間和小型公寓中。根據刊登在《英國眼科學雜誌》一項研究指出，新冠疫情期間，兒童長時間近距離用眼、增加使用電腦螢幕，以及減少戶外時間都會增加近視的發生，使得眼睛的形狀發生變化，導致光線聚焦在視網膜前方，以致於物體影像模糊不清楚。
疫情用眼時間長 近視度數增加
為了找出新冠疫情期間的行為改變和生活方式是否可能會影響兒童的視力，研究人員針對香港1793名6-8 歲兒童眼部疾病進行研究。在新冠疫情初始階段（2019年12月至2020年1月），一共招募709名兒童參加研究，並追蹤大約8個月；另外，疫情前也有1084名兒童已追蹤了約3年的時間，包括在戶外和近距離工作、研究和結束回診期間花費了多少時間。
研究發現，COVID-19組別中約有五分之一（19.5%）的兒童在2020年1月至 2020 年8月期間出現近視問題，而COVID-19前的組中約有三分之一（37%）的兒童在三年時間才出現近視問題。同樣考慮到年齡、性別、觀察期時間、父母有否近視及在戶外和近距離工作時間後，顯示COVID-19 組別的兒童新增近視病例數更高。
此外，COVID-19組別分別對6、7和8歲兒童的評估1年近視發生率分別為 28%、27% 和 26%，相比疫情之前追蹤的組別為 17%、16% 和 15%。研究提到，在疫情前有13%的兒童在1年內出現近視。相比在當前研究中的COVID-19組別，在較短8個月有19.5%出現近視，進一步證明疫情與近視風險增加之間的關聯性。
預防兒童近視 避免眼科併發症
但是，此項調查結果可能無法反應 COVID-19在世界其他地區的影響，因為各國政策可能有所不同。儘管研究存在所有無法克服的侷限性，初步顯示需要採取適當的補救措施。呼籲政策制定者、教育工作者和家長，共同預防兒童近視，才能避免因為疫情導致的潛在危機。
資料來源：健康醫療網 香港研究發現 兒童近視率上升與疫情有關
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