煎完鮭魚逼出一堆油！婆媽「1招」爽變2道菜：吃過回不去
每次在家中煮菜時，像是烹飪油脂較多的食材時，就會逼出不少油量，例如五花肉、鮭魚等等，讓人好奇這些多出來的油是否能夠再利用？近日，就有網友上網請益「煎鮭魚多出來的油可以拿來幹嘛？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 16:01:42
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「想要請問一下版上的各位大廚，煎鮭魚的時候都會剩下很多的鮭魚油，這些是魚的本身的油，僅乾煎沒有再加其他油，丟掉覺得有點可惜，請問有什麼建議的料理方式？拜託求教學」。
貼文一出，網友紛紛回應「可以拿來炒飯喔！飯超香」、「可以炒飯，一吃回不去」、「炒菜或煎蛋，油真的太多，炒飯真的很香」、「可以做需要大量油的料理，例如炒飯跟煎蛋」、「只建議拿來炒飯跟煎蛋」、「我都是直接拿來炒飯喔」、「炒菜、炒飯都可以，簡單變出兩道料理」。
不過也有不少人擔心是否魚油會有魚腥味，有專業婆媽表示「要先用蒜頭爆香，可以蓋過味道」、「單純直接炒飯或者炒菜的話，會有魚腥味，一定要爆香」、「我會直接加入蒜頭，油酥爆香之後炒飯，鮭魚的魚腥味就不見了」、「鮭魚油是很好的東西，爆香可以加入蔥薑蒜都可以去腥味」。（編輯：張嘉哲）