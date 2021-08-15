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台南旅遊｜台版亞馬遜河在這　四草綠色隧道無動力小船緩行國際級濕地間

台南旅遊｜台版亞馬遜河在這　四草綠色隧道無動力小船緩行國際級濕地間
台南旅遊｜台版亞馬遜河在這　四草綠色隧道無動力小船緩行國際級濕地間

行遍天下旅遊網

2021-08-15 10:00:41

全台降級後，各地景點風景區紛紛有條件開放，許多人應該都無法好好待在家裡，迫不及待想要出門了吧？！原先預計8/7就要開放台南的熱門景點之一—四草綠色隧道，因為連日大雨影響，又被迫延後開園時間，就先重溫隧道之美，等真的開放後，再次重遊台版亞馬遜河的絕景。

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▲小舟緩緩行進綠色隧道間，是很具人氣的體驗之旅。
▲小舟緩緩行進綠色隧道間，是很具人氣的體驗之旅。
這是一處隱秘在台南城市的角落，也是唯一一處幾乎不用靠什麼動力，舟順著水流，便可緩緩滑入一片脆綠盎然的綠色隧道中。

▲被紅樹林包圍起的綠色隧道，光影穿射映下水面如夢似幻。
▲被紅樹林包圍起的綠色隧道，光影穿射映下水面如夢似幻。
隸屬台江國家公園的四草綠色隧道被稱為袖珍版的台灣亞馬遜河，更已經是國際級溼地之一。過去曾是全台最集中的欖李純林，短短200公尺的水道間，紅樹林樹種的海茄苳、欖李、紅海欖穿差生長，與水流共構成了綠色隧道，紅樹林種類數量更居全國之冠。

▲遊覽四草紅樹林間，有機會看到招潮蟹。
▲遊覽四草紅樹林間，有機會看到招潮蟹。
除植物之外，動物生態也是一大重點，招潮蟹、彈塗魚、豐富鳥類蟲鳴，在小舟慢慢水行之間，被紅樹林包圍的世界裡像是與外界隔絕了，讓人能在裏頭靜靜地聆聽自然的聲音。

▲綠色隧道由四草大眾廟負責營運。
▲綠色隧道由四草大眾廟負責營運。
景點介紹

四草綠色隧道

地點：台南市安南區大眾路360號

電話：06-2841610

網址：www.4grass.com

售票：夏季8:30 ~ 17:00（清明假期後至白露）、冬季8:00 ~ 16:30（白露後至清明假期）

船班：每日固定航班10:00、14:30（假日為08:30分至16:30）

票價：紅樹林隧道全票200元、國小學生優惠票100元、6歲以下80歲以上黑琵票30元

備註：疫情期間時間有所調整，以官網公告為準



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