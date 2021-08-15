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這是一處隱秘在台南城市的角落，也是唯一一處幾乎不用靠什麼動力，舟順著水流，便可緩緩滑入一片脆綠盎然的綠色隧道中。
隸屬台江國家公園的四草綠色隧道被稱為袖珍版的台灣亞馬遜河，更已經是國際級溼地之一。過去曾是全台最集中的欖李純林，短短200公尺的水道間，紅樹林樹種的海茄苳、欖李、紅海欖穿差生長，與水流共構成了綠色隧道，紅樹林種類數量更居全國之冠。
除植物之外，動物生態也是一大重點，招潮蟹、彈塗魚、豐富鳥類蟲鳴，在小舟慢慢水行之間，被紅樹林包圍的世界裡像是與外界隔絕了，讓人能在裏頭靜靜地聆聽自然的聲音。
景點介紹
四草綠色隧道
地點：台南市安南區大眾路360號
電話：06-2841610
網址：www.4grass.com
售票：夏季8:30 ~ 17:00（清明假期後至白露）、冬季8:00 ~ 16:30（白露後至清明假期）
船班：每日固定航班10:00、14:30（假日為08:30分至16:30）
票價：紅樹林隧道全票200元、國小學生優惠票100元、6歲以下80歲以上黑琵票30元
備註：疫情期間時間有所調整，以官網公告為準
這篇文章 台南旅遊｜台版亞馬遜河在這 四草綠色隧道無動力小船緩行國際級濕地間 最早出現於 行遍天下旅遊網