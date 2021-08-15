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陽光沙灘海浪 來這裡當然是來一場面海的野奢露營
沿著充滿熱帶風情椰子樹的屏153公路開到盡頭，除了有海、貓鼻頭公園，還出現了一座超級夢幻露營莊園！位於墾丁貓鼻頭公園旁的O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園，是墾丁最大的露營區，天高地闊面積近4公頃，遍地奇形怪狀的珊瑚礁岩地形、台灣熱帶原生種植物，清涼海風席捲雞蛋花的清香徐徐吹來，眼前是由台灣海峽與巴士海峽串連而成的療癒海景。
初夏，與南十字星的約定
因為光害及空汙少，成為了天文追星者的最愛，尤其當夜空晴朗時，更是星海滿天。屬於南半球星座的南十字，在台灣平地更只有墾丁可以清楚看見，每年4至6月是南十字星出現在墾丁的時間。如果能夠擁有一台像電影《遊牧人生》裡的夢幻露營車，那麼這裡絕對是最完善設備的棲地與最豪華的露營車營位。每個營位的空間寬敞，還提供桌椅、獨立流理台及水槽、110V~220V的獨立供電，最貼心的是每個營位還有DumpSite排汙系統。無論拖車型、自走型哪種類型露營車都可以安心停放的空間。由於莊園主人曾在歐美各國以露營車旅行的方式到許多營地進行實地考察，才設計出了如此專業的露營車營位。
像是私人小島的半島海景沙灘 傍著海浪聲野奢露營去
從北海岸開車轉進白沙灣的小路上，沿著曲折蜿蜒的濱海道路一路前行，像是正準備前往某個風景遊樂區，沒想到整片半島海景沙灘，竟然是私人擁有的資產，讓人直呼，好奢侈的渡假日。
還有什麼會比在浪濤聲中入睡更能親近大海呢？與其在海邊玩水消磨時光，何不來一場輕鬆愜意的海洋露營生活呢？由白沙灣育樂集團打造的免裝備露營勝地「半島秘境海景野奢營地」座落於麟山鼻遊憩區，結合濱海民宿、豪華露營地、露天戲水區和環島步道，無敵海景加上豐富的海濱生態，一開幕就成為IG打卡熱點，被許多人收入夢幻露營名單中。
園區內最受歡迎的莫過於免裝備就能入住的奢華露營區，帳型分為經典神殿帳型、半島蓮花帳型等，帳內配置彈簧床墊、移動式冷暖空調、電扇與夜燈，非常舒服。其中，位在M區的帳篷，一掀開帳簾直接擁有一整片遼闊的海景，懶懶地躺在帳中吹著冷氣，清晨可看到北海岸富貴角日出，傍晚眺望夕陽，晚上還可欣賞浩瀚無垠的滿天星斗，時不時寧靜的海面上更有國際郵輪從眼前經過，清新微鹹的海洋氣息，再加上這些奢侈的景色，絕對是其他露營地無法媲美的超級享受！
景點推薦
墾丁貓鼻頭露營莊園
地址：屏東縣恆春鎮下泉路90號
電話：08-886-6669
網址：www.oglamping.com
價位：B型豪華Villa-2人5,300元起
備註：含早餐、晚餐、寢具組、大小毛巾、帳篷、盥洗包、炊事屋，可額外增人上限為2位，帳篷皆可租借冷氣，需先向櫃檯購買儲值卡儲值500元，退房後依使用狀況多退少補。疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準
半島秘境
地址：新北市石門區下員坑15號
電話：(02)2636-6757
網址：半島秘境
價位：經典神殿帳型、半島蓮花帳型皆平日4,500元起、假日5,500元起（均含早餐）
備註：疫情期間營區開放時間與設施餐飲等服務，以營區公佈的為準
這篇文章 出門呼吸｜南北野奢露營大比拼 一覺醒來遼闊海景就在你面前 最早出現於 行遍天下旅遊網