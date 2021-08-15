越南疫情衝擊紡織業 干擾成衣旺季動能

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由於去年控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情得宜，讓越南贏得「防疫模範生」美名；不過，越南今年第2季起爆發新一波疫情，且Delta病毒來勢洶洶，疫情迄今未見趨緩，近3個多月已有逾24萬人確診。
越南政府因應疫情發展，多地實施封城措施，台商也被要求必須落實「三就地政策」包含員工就地生產、就地用餐、就地住宿，且經檢核才可復工。不過，工廠上萬名員工不易管理，若一人確診，恐釀整廠爆發群聚事件，因此許多業者暫時停工。
每年下半年通常是成衣業出口旺季，加上今年歐美解封後，報復性消費買盤出籠，帶動成衣業者訂單滿手，本該大啖解封商機，卻飛來越南疫情黑天鵝，嚴重衝擊供應鏈生產及交貨。
成衣業者分析，將訂單移往他國產線有其困難。首先，已購買原料若要移轉至其他地區，恐要再課徵進口關稅，業者將再被剝一層皮；其次，在美中貿易戰下，許多跨國企業將供應鏈撤出中國，並移往與多國簽署自由貿易協定的越南，享有關稅優惠，若把訂單移往中國，將喪失關稅優勢。
越南是紡織股王儒鴻的重要生產基地，越南成衣產能占整體達8成，配合當地政府防疫政策，自有廠房已暫時停工；織布則以台灣為生產重鎮、占比達7成，越南織布產能僅約3成，且多為自動化產線，儒鴻認為對於生產影響有限。若進一步觀察儒鴻在越南產線比重，南越約占52%、北越占48%。
若越南封城措施實施至8月底，儒鴻評估，將影響布類營收約新台幣1.3億元至1.5億元，成衣約10億元至12億元，8月營收將受到影響。
儒鴻董事長洪鎮海說，已與品牌客戶達成協議，多數訂單遞延出貨。目前積極尋找代工廠，待官方宣布解封後，將委外生產，儒鴻外包產能比率將從55%提高至65%；儒鴻自有廠房則將加班趕工生產，由於停工約一個半月，預計將用3個月時間填補生產缺口。
儒鴻原本看好今年營運「季季高」，但越南疫情干擾生產動能，法人預估今年第3季營收僅能維持第2季水準。洪鎮海強調，目前訂單能見度已至明年首季，品牌客戶展望正向，儒鴻認為明年年初不比今年差、甚至有望更好。
羽絨衣代工廠廣越在越南、中國、約旦、羅馬尼亞等地均有設廠，其中越南產能將近5成，廣越已配合當地防疫政策，當前廠房幾乎全面停擺。
廣越總經理吳朝筆指出，短線難免受到影響，不過「訂單只是遞延，沒有取消」，且廣越羽絨衣技術門檻高，牽涉許多專利，無法透過外包生產，只能靜待越南解封，屆時將加班生產。
每年第3季是廣越傳統旺季，第4季則步入淡季，由於今年訂單遞延，吳朝筆指出，看好今年第4季淡季不淡，營運表現可望是史上最強的第4季。
成衣廠聚陽在柬埔寨、菲律賓、賴索托與越南等地均有設廠，越南產能約占整體產能4成；不過，聚陽越南廠遍布北、中、南越，主要受疫情影響的地區為南越，目前僅有南越廠房暫時停工，影響約13%產能。
法人認為，聚陽8月營收仍難逃疫情停工影響，但可透過各廠區產能調度支援及加班生產，降低衝擊；聚陽股東會將在24日登場，董事長周理平將進一步說明當地情況。
由於胡志明市已宣示將強化疫情防控計畫，力拚9月15日前控制疫情，維持生產活動和避免供應鏈中斷。紡織業者表示，工廠停擺對越南經濟衝擊很大，且近期基層民眾不滿聲浪漸高，當地政府也想拚經濟，並展現抗疫決心，正在加快各地疫苗接種速度，業者也期盼能在9月初逐步復工，讓紡織旺季重返正軌。（編輯：張良知）1100815