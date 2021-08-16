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延遲篩檢乾脆等明年 小心篩檢間隔的癌病變
「有些原本是5、6、7月該做乳篩的病人，覺得既然已經延遲了，不如乾脆等明年再檢查。」但姚敏思強調，乳癌發現的早或晚，預後情況差很多，尤其近年來醫界關注的「間隔癌」問題。
姚敏思表示「間隔癌是指二次篩檢期間意外發現的癌病變」，例如台灣提供45-69歲、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影，若是在2年內發現問題（排除前次檢查錯判情況）即稱為間隔癌。值得注意的是，定期篩檢發現的多是零期、1期的病人，但間隔癌診斷時多已發展至2、3期，加拿大一項針對6.9萬女性長達7年的研究顯示，和一般定期篩檢發現的乳癌相比，間隔癌的死亡率高3.5倍，惡性程度高6倍。
因此姚敏思很擔心女性因疫情影響乳篩，造成延誤治療的遺憾，而隨著疫情趨緩加上施打疫苗，她特別提醒該定期篩檢的女性朋友請盡快預約，因為「間隔癌的健康風險比染疫更高！」尤其醫院經過疫情考驗，防疫措施嚴謹，除了醫護人員的全套防護，機器設備也會在每一位受檢者接觸後全面消毒，同時保護醫病雙方的安全。
選定優質乳篩醫院
「據統計，2018年乳癌是台灣女性癌症發生率第一位，死亡率更由第四位攀升至第二位，侵犯癌比例上升，若定期乳癌篩檢量下降，恐怕會帶來更大的負面影響。」同時姚敏思也建議女性選擇乳篩指定醫院，確保篩檢品質，並固定在同一家醫院檢查，有舊片做參考，有利於比對出異常狀況。
BOX：乳癌高危險群
1. 45~69歲女性
2. 40~44歲二等親內曾罹患乳癌
3. 本身曾罹患卵巢癌、黑色素瘤等癌患
4. 帶有BRCA1 與BRCA2基因 (若家族多人患有乳癌、卵巢癌，可考慮基因檢測)
5. 曾接受乳房切片檢查良性
6. 年輕女性(30歲以前)曾接受臉部及(或)胸腔放射線治療
7. 其他如：長期服用荷爾蒙、肥胖、抽菸、嗜酒……等危險因素
資料來源：健康醫療網 疫情下延遲乳房篩檢 釀成間隔癌危機
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