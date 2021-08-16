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疫情下延遲乳房篩檢　釀成間隔癌危機

疫情下延遲乳房篩檢　釀成間隔癌危機
疫情下延遲乳房篩檢　釀成間隔癌危機

健康醫療網

2021-08-16 10:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】自5月下旬台灣新冠疫情升至三級警戒，乳癌篩檢量也明顯下降，台北巿立萬芳醫院影像醫學部副部主任暨乳房影像診斷科主任姚敏思醫師呼龥，隨著疫情趨緩及疫苗施打，符合乳癌定期篩檢資格的女性千萬別延遲篩檢，以免錯失最佳治療時機。

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疫情升溫　定期篩檢量下降九成  
姚敏思表示，去年全球疫情緊繃，包括乳癌篩檢這類非緊急性醫療需求大幅減少，而台灣因有效防堵疫情，醫療服務在短期衝擊後很快恢復常態，以萬芳醫院為例，在今年5月20日前乳癌篩檢量一直持續增加，但在疫情升溫後，6月份即大幅滑落九成以上，且大多是有明顯異狀的轉診病人，定期篩檢者一天僅1、2例，追蹤發現有很多已超過2年定期篩檢的時間了。

延遲篩檢乾脆等明年　小心篩檢間隔的癌病變

「有些原本是5、6、7月該做乳篩的病人，覺得既然已經延遲了，不如乾脆等明年再檢查。」但姚敏思強調，乳癌發現的早或晚，預後情況差很多，尤其近年來醫界關注的「間隔癌」問題。

姚敏思表示「間隔癌是指二次篩檢期間意外發現的癌病變」，例如台灣提供45-69歲、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影，若是在2年內發現問題（排除前次檢查錯判情況）即稱為間隔癌。值得注意的是，定期篩檢發現的多是零期、1期的病人，但間隔癌診斷時多已發展至2、3期，加拿大一項針對6.9萬女性長達7年的研究顯示，和一般定期篩檢發現的乳癌相比，間隔癌的死亡率高3.5倍，惡性程度高6倍。

因此姚敏思很擔心女性因疫情影響乳篩，造成延誤治療的遺憾，而隨著疫情趨緩加上施打疫苗，她特別提醒該定期篩檢的女性朋友請盡快預約，因為「間隔癌的健康風險比染疫更高！」尤其醫院經過疫情考驗，防疫措施嚴謹，除了醫護人員的全套防護，機器設備也會在每一位受檢者接觸後全面消毒，同時保護醫病雙方的安全。

選定優質乳篩醫院

「據統計，2018年乳癌是台灣女性癌症發生率第一位，死亡率更由第四位攀升至第二位，侵犯癌比例上升，若定期乳癌篩檢量下降，恐怕會帶來更大的負面影響。」同時姚敏思也建議女性選擇乳篩指定醫院，確保篩檢品質，並固定在同一家醫院檢查，有舊片做參考，有利於比對出異常狀況。

BOX：乳癌高危險群

1. 45~69歲女性

2. 40~44歲二等親內曾罹患乳癌

3. 本身曾罹患卵巢癌、黑色素瘤等癌患

4. 帶有BRCA1 與BRCA2基因 (若家族多人患有乳癌、卵巢癌，可考慮基因檢測)

5. 曾接受乳房切片檢查良性

6. 年輕女性(30歲以前)曾接受臉部及(或)胸腔放射線治療

7. 其他如：長期服用荷爾蒙、肥胖、抽菸、嗜酒……等危險因素



資料來源：健康醫療網 疫情下延遲乳房篩檢　釀成間隔癌危機

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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