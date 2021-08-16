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美肌濾鏡帶著走　彩衝光包辦肌膚疑難雜症

美肌濾鏡帶著走　彩衝光包辦肌膚疑難雜症
美肌濾鏡帶著走　彩衝光包辦肌膚疑難雜症

健康醫療網

2021-08-16 10:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】人體到了一定年紀，肌膚就會開始老化，不僅細紋出現、膚色開始暗沉，甚至還會出現斑點，而現代人壓力大、環境汙染多，更會加速老化進程，自然透亮的肌膚似乎越來越遙遠。使用保養品更怕遇到不適合的，無效之餘還可能使膚質變糟，醫美診所院長沈筠惇醫師指出，其實最有效的預防方式就是防曬，但若想要採取醫美保養，M22彩衝光可以改善許多肌膚問題，也沒有不適的恢復期。

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紫外線肌膚老化主因　作息不良也有害  
大部分的肌膚問題，沈筠惇醫師認為都是紫外線所造成的光老化，他說「最難曬到太陽的地方，都是又白又嫩的，例如手臂內側」，臉部肌膚長期受到紫外線傷害，自然會出現暗沉、膚色不均、斑點等；加上臉部表情多，在肌肉的運動下，年紀越大出現的細紋越多；若有作息不良、飲食不均衡的情況，導致內分泌失調，也很容易產生痘痘。

雷射針對特定肌膚問題　操作不當恐產生傷害、反黑

很多人會選擇雷射來處理肌膚問題，沈筠惇醫師解釋，雷射屬於單一波長，僅能處理特定皮膚問題。以常見的雷射為例，可針對肌膚的色素作用，也就是直接擊碎黑色素，同時皮下產生空波，藉此讓膠原蛋白增生，效果很良好。不過這種雷射卻容易讓肌膚受到預期外的傷害或是能量太強造成反黑，建議一定要由專業醫師操作並進行詳細的術前評估。

彩衝光適應範圍廣　9種濾片包辦肌膚問題

眾多光電療程當中，相對溫和且適應範圍廣的是M22彩衝光。彩衝光與雷射波長不同，是400nm至1200nm的波段，因此可以利用9種濾片來過濾不同波段，再針對不同肌膚問題作用。沈筠惇醫師提到，很多人可能臉上會同時有些暗沉、幾顆斑點、少許痘疤或有血絲，這類混合的問題，也不必到使用雷射的階段，便可以使用彩衝光來同時處理。沈醫師同時表示，利用M22彩衝光處理酒糟的肌膚，效果也不錯。

雷射強力鎮壓　彩衝光溫和開美肌

若是特定的肌膚問題，可以選擇雷射療程，但若是各種小問題都有的混合問題肌膚，治療首選可以選擇彩衝光。相對於一般雷射療程比較無法一次解決所有問題；彩衝光熱效應相對溫和，加上適用範圍廣，也沒什麼恢復期，也有許多研究證實，肌膚升溫到60度左右會使膠原蛋白增生，就像直接將美肌濾鏡隨時掛在臉上。

至於日常保養，沈筠惇醫師則笑稱，這些作息正常、飲食均衡、多喝水已是老生常談，但他強調防曬是最重要的基本功，可以防止紫外線對肌膚造成傷害。但必要時還是可以尋求醫師協助，讓日常保養事半功倍。



資料來源：健康醫療網 美肌濾鏡帶著走　彩衝光包辦肌膚疑難雜症

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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