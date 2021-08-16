【MotoGP戰報：奧地利站】 突如雨勢、進站換車讓排名大洗牌，Binder賭對意外撿到分站冠軍

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本周奧地利站仍在同賽道舉行，而賽前Yamaha宣布Vinales因上站刻意拉轉所以被判禁賽，雖然事後Vinales有發道歉聲明，但Yamaha依舊冷處理，雖然Vinales與Yamaha今年將結束合作關係，但在此之前雙方關係看來已降到冰點，而Vinales也有可能會轉至Aprilia車隊，至於下一站是否會出賽還不確定。
回到本站賽事，上站奪冠的菜鳥Martin再次取得竿位起跑，Quartararo與Bagnaia則互換排名分別為第2第3起跑，而Marquez則有不錯表現從第5位出發。起跑後Martin成功守住排名，但很快的就被Bagnaia給超越，而Quartararo則被Marquez超過掉至第5。隨著賽事不斷推進菜鳥Martin因失誤因而被Quartararo奪走排名，而Quartararo也趁勢超越Marquez來到第2。
賽前Marquez還表示因傷勢所以目前仍無法回到當初狀態，但在正賽中Marquez則有著不錯表現，整場都能對Quartararo造成壓迫威脅，甚至在賽事最後段超過Bagnaia升到第1位置。然而開賽沒多久就出示雨旗但最終還是下雨了，而不少的雨勢迫使Marquez、Bagnaia、Quartararo、Martin等領先集團全數進站換車，而這也讓賽事排名重新大洗牌，原本後段車手全部成為領先，由於賽事僅剩下最後不到5圈，因此Binder與Rossi等便選擇不換車，而此策略似乎奏效。換車重新出發的Marquez與Quartararo卻分別轉倒與失誤而錯失爭取排名機會，就在此時努力想爭取第200座頒獎台的Rossi則處在第3，但很可惜輪胎不給力無法守住頒獎台位置，而Bagnaia與Martin在換車後快速超越重人來到第2與第3，至於Binder即便最後處於打滑修正狀態，但由於大幅領先最終被他賭對意外撿到分站冠軍。
目前積分排名分別為Quartararo（181分）、Bagnaia（134分）、Mir（134分）、Zarco（132分）、Miller（105分）。