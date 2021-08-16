全民頭號公敵「大腸直腸癌」！精準醫療再升級！治療前先測RAS

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中華民國大腸直腸外科醫學會楊純豪理事長表示，大腸直腸癌連續13年居國人十大癌症之首，每年新增超過16000名患者。其中，約2成病友確診時已是第4期的轉移性大腸直腸癌，5年存活率約13%，對比第1期的確診病友存活率超過90%，差距相當懸殊。
楊純豪醫師表示，轉移性大腸直腸癌治療以化療搭配標靶藥物為主，但腸癌標靶藥物可分為「抗表皮生長因子標靶（anti-EGFR）」和「抗血管新生標靶（anti-VEGF）」兩種。病友在確診為轉移性腸癌後，應先做RAS基因檢測再決定相對應的標靶藥物，根據研究顯示，轉移性腸癌病友中，RAS基因無變異者佔6成，建議優先使用化療合併抗表皮生長因子標靶，讓腫瘤獲得較佳控制。
高雄醫學大學附屬中和紀念醫院大腸直腸外科王照元教授表示，表皮生長因子是一種蛋白質，易刺激癌細胞生長。根據國際治療指引建議，轉移性腸癌RAS基因無變異者，應優先考慮化療合併抗表比生長因子標靶藥物，藉阻斷表皮生長因子訊息傳遞路徑，進而抑制腸癌細胞生長，同時增強腸癌細胞對化療藥物的敏感性，提升治療效果。
健保給付RAS檢測 助癌友用對標靶延長存活
即使是轉移性大腸直腸癌，爭取手術機會仍是治療重要策略，國立臺灣大學醫學院附設醫院腫瘤醫學部梁逸歆醫師表示，大腸直腸癌轉移部位以肝臟佔4成為最高，主要可能與血液回流機制有關。肝臟是腸道血液回流途中的第一關，相對較容易造成血液中轉移癌細胞落地生根，導致癌變。腸癌腫瘤轉移至肝臟，倘若無法直接以手術根除性治療，則必須先使用精準有效的標靶藥物與化學治療，進一步使得無法手術切除的病況，轉變成能夠進行根除性手術，方能提升病友生活品質和延長存活。
大腸直腸癌已走向精準醫療再升級的時代，RAS基因檢測成為轉移性大腸直腸癌治療的檢驗必備項目，過去RAS基因檢測需自費，臨床常見癌友礙於經濟負擔，錯失及早正確用藥的機會。不過，健保從6月開始給付RAS基因檢測，幫助轉移性大腸直腸癌病友更精準用藥，追求更好的治療效果，呼籲病友多與醫師討論，共同參與治療決策，爭取個人最佳治療機會。
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