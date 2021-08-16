COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

內臟脂肪過高將降低疫苗效果？積極瘦腰、控制三高，防疫更加分！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-08-16 12:00:00

我國疫苗施打年齡層積極向下展開，其中第二輪施打的第9類高風險慢性病是被討論最多的族群。當中除了免疫疾病、神經系統疾病、肌肉骨骼、生殖泌尿及肺部呼吸等疾病，還有一個族群就是三高慢性病，如糖尿病、肥胖症、高血壓、腦血管疾病等。千禧之愛基金會呼籲，正在步入三高慢性病的代謝症候群患者，疫情期間應積極瘦腰及控制三高，讓防疫效果更加倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內臟脂肪過多是染疫關鍵？控制不佳恐增重症風險！

千禧之愛健康基金會董事長、台大醫學院名譽教授蔡克嵩指出，自全球爆發新冠肺炎疫情以來，根據國際醫學期刊顯示，三高慢性病前期的代謝症候群5項指標，包含腰圍過大之內臟脂肪、血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇，與新冠肺炎有關聯性的研究高達6千多篇，其中又以血糖及肥胖指數最具相關。

肥胖者不但罹患新冠肺炎風險高，重症和不良預後風險也大幅提升。在肥胖人口較多的國家，疫情嚴重性和死亡率比起其他國家高，顯示肥胖為疫情傳染的關鍵。相較BMI身體質量指數，內臟脂肪囤積之腰圍大小與新冠肺炎嚴重程度更具相關，腰圍超標者其肺部組織受損程度顯著高於腰圍正常者，表示內臟脂肪囤積過多，新冠肺炎預後更不佳。



增強防疫關鍵！接種疫苗前後積極瘦腰

千禧之愛健康基金會董事長、糖尿病學會常務理事杜思德表示，代謝症候群體內長期處於慢性發炎，導致巨噬細胞活性降低、B細胞和T細胞反應受損，種種因素使疫苗接種後反應不佳，根據研究顯示，腰圍過大者接種疫苗後，抗體濃度較低。因爲疫苗的作用需透過免疫細胞進行反應，但內臟和皮下脂肪組織產生的促炎因子，將使免疫反應失調或免疫細胞反應降低，導致疫苗效果不如預期。杜思德醫師呼籲，腰圍過大又有三高的民眾，接種疫苗前後應落實減腰圍、消除內臟脂肪，才是增強防疫力的關鍵。



避免代謝症候群  4大關鍵不可少

蔡克嵩教授表示，台灣45歲以上高達一半人口有腰圍過大、過重及肥胖問題（BMI在24-27kg/m²為過重，BMI ≥27kg/m²為肥胖），建議透過中度有氧運動，包含健走、騎自行車、游泳、慢跑，抵抗發炎作用。飲食以「三低一高」原則，低油、低糖、低鹽、高纖飲食，控制三高指數；同時定期量測腰圍（成年男性應小於90公分、女性應小於80公分），避免代謝症候群找上身。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀