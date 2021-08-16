McLaren Automotive重返超跑領域10年有成，全球第100家經銷商即將成立！

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一向專注於賽車領域的McLaren，在1990年代後期以稱霸車壇最速的McLaren F1展現自家造車能耐，但直到2010年McLaren Automotive 才又重新推出市售超跑12C，並在2011年正式上市販售，McLaren Automotive 也開始於全球各地成立銷售據點，至今已在40個市場擁有據點，同時也建構起一系列完整地產品線，包括：奠定同級基準的720 S，當代首款Longtails車款675LT，世界上第一輛混合動力超級跑車McLaren P1，以及一系列極具收藏價值的頂尖超跑McLaren Senna、Speedtail、Elva等等。
而且在這10年間，McLaren於2018年在英國約克郡成立McLaren複合材料技術中心 (MCTC)，致力研發輕量化、高剛性與高應用性的碳纖維車體結構，並開始實踐於全新混合動力超跑Artura上，將有助於McLaren Automotive 未來10年產品走向電氣化的雄心。而日前所推出的限量車款765LT Spider，至今年底的產能也已售罄。
10年來的佳績讓McLaren更具信心，為持續實踐Horizon2030計畫，以及持續拓展銷售業務，在這值得慶祝的時刻，全球第100家經銷商也將在中國成立，象徵將邁向下一個10年的新里程碑。