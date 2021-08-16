Volkswagen推出的Golf GTI BBS Concept，好香啊～
Volkswagen八代Golf再一次吸引車迷與消費者青睞，而Golf GTI更是性能玩家首選車型，而日前Volkswagen針對Golf GTI推出Golf GTI BBS概念車，雖然改變幅度沒有很大，但卻配有讓許多車迷難以抵抗的配備。
Carture 車勢文化
2021-08-16 12:55:20
Volkswagen Golf從推出至今不僅車壇經典車之一，而每個世代車型於全球銷售亦創下優異成績，最新八代Golf同樣亦是如此，而Golf GTI更是許多進入性能鋼砲的選手車型，而對於車迷玩家來說日前美國Volkswagen就推出讓人難以抵抗的Golf GTI BBS Concept。
Golf GTI BBS Concept是以二代Golf GTI為靈感，而從車名也可清楚知道Golf GTI BBS Concept概念車最大特色就是向二代致敬的四顆19吋金色BBS輪圈，另外亦換上H&R彈簧降低車身，而其餘外觀就僅在引擎蓋和車身甫以貼紙妝點及霧燈改為黃色。
Golf GTI BBS Concept主要以外觀為主，因此所搭載的2.0升渦輪引擎作任何調校，仍維持245hp最大馬力輸出，針對動力部分僅更換 Borla排氣系統讓聲浪更響亮而已。雖然無緣Golf GTI BBS Concept，但Golf GTI車主其實可以自行改裝就能變成Golf GTI BBS Concept。