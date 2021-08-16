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Volkswagen推出的Golf GTI BBS Concept，好香啊～

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-16 12:55:20

Volkswagen八代Golf再一次吸引車迷與消費者青睞，而Golf GTI更是性能玩家首選車型，而日前Volkswagen針對Golf GTI推出Golf GTI BBS概念車，雖然改變幅度沒有很大，但卻配有讓許多車迷難以抵抗的配備。

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Volkswagen Golf從推出至今不僅車壇經典車之一，而每個世代車型於全球銷售亦創下優異成績，最新八代Golf同樣亦是如此，而Golf GTI更是許多進入性能鋼砲的選手車型，而對於車迷玩家來說日前美國Volkswagen就推出讓人難以抵抗的Golf GTI BBS Concept。

Golf GTI BBS Concept於外觀配置BBS貼紙妝點，霧燈也改為黃色。
Golf GTI BBS Concept於外觀配置BBS貼紙妝點，霧燈也改為黃色。
Golf GTI BBS Concept是以二代Golf GTI為靈感，而從車名也可清楚知道Golf GTI BBS Concept概念車最大特色就是向二代致敬的四顆19吋金色BBS輪圈，另外亦換上H&R彈簧降低車身，而其餘外觀就僅在引擎蓋和車身甫以貼紙妝點及霧燈改為黃色。

Golf GTI BBS Concept主要以外觀為主，因此所搭載的2.0升渦輪引擎作任何調校，仍維持245hp最大馬力輸出，針對動力部分僅更換 Borla排氣系統讓聲浪更響亮而已。雖然無緣Golf GTI BBS Concept，但Golf GTI車主其實可以自行改裝就能變成Golf GTI BBS Concept。

Golf GTI BBS Concept最大特色就是配備19吋金色BBS輪圈。
Golf GTI BBS Concept最大特色就是配備19吋金色BBS輪圈。
針對動力僅更換 Borla排氣系統來提升聲浪。
針對動力僅更換 Borla排氣系統來提升聲浪。
Golf GTI車主可以透過改裝變成Golf GTI BBS Concept樣式。
Golf GTI車主可以透過改裝變成Golf GTI BBS Concept樣式。
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