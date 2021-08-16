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車輛中心推出線上課程 培育專業車輛人才

▲ 車輛中心推出線上課程 培育專業車輛人才
▲ 車輛中心推出線上課程 培育專業車輛人才

2GameSome - 有車賞

2021-08-16 16:55:00

全球汽車市場已朝向智慧化、聯網化、電動化及共享化發展，帶動車用電子發展。車用電子從過去 1970 年代約占整車成本僅 3.5%，預估到 2030 年後，將占整車成本超過 50%。在此未來的潛力商機下，車輛中心特別針對智慧車用電子領域，規劃多項專業課程，培育次世代智慧車電人才，也為就業市場上的專業人才，更進一步技術加值。

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因此，車輛中心與車輛公會及電電公會合作，依產業急需強化之技術課程，優先安排產學界資深專業講師，透過線上授課，在疫情嚴峻期間，仍能持續提升技術，增加產業競爭力。

課程以即時同步教學，能與專業講師群互動討論，學習效果加倍，近期將開辦「連網汽車資安挑戰與軟體安全強化設計」、「車用電子入門解析」。此外，還有多堂其它車輛領域課程，課程簡章請詳參車輛中心官網(http://artctw.cc/training)，報名專線：(04)7811222分機2330，何小姐。

2021車輛中心教育訓練課程表

編號

課程名稱

編號

課程名稱

1


10

車輛零組件EMC要求-國際標準與實務(10/1)

2

車輛疲勞設計之基礎理論與實作(8/26)

11

車燈光學設計與CAE分析技術(10/5)

3

商用車網路通訊軟體設計與測試技術(9/2)

12

自動駕駛系統測試驗證方法與實例探討(10/7)

4

自駕車隊列控制技術(9/3)

13

車輛結構加速耐久試驗方法(10/15)

5

車輛同步定位與地圖構建技術(SLAM)(9/7)

14

新進鋰離子電池技術(10/20)

6

車輛電子可靠度測試技術實務與加速試驗設計應用(9/15)

15

車輛構造vs.排放污染實務探討(10/21)

7

EMC入門及問題解析(9/17)

16

區域控制網路(CAN)基礎與應用介紹(10/27)

8

車輛主動安全系統驗證測試技術與發展趨勢(9/23)

17

車用感測器於智慧車輛應用(10/29)

9

動力機械系統振動噪音暨乘坐舒適性設計技術(9/29)

 



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