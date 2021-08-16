▲ 車輛中心推出線上課程 培育專業車輛人才

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課程以即時同步教學，能與專業講師群互動討論，學習效果加倍，近期將開辦「連網汽車資安挑戰與軟體安全強化設計」、「車用電子入門解析」。此外，還有多堂其它車輛領域課程，課程簡章請詳參車輛中心官網(http://artctw.cc/training)，報名專線：(04)7811222分機2330，何小姐。
2021車輛中心教育訓練課程表
編號
課程名稱
編號
課程名稱
1
10
|車輛零組件EMC要求-國際標準與實務(10/1)
2
|車輛疲勞設計之基礎理論與實作(8/26)
11
|車燈光學設計與CAE分析技術(10/5)
3
|商用車網路通訊軟體設計與測試技術(9/2)
12
|自動駕駛系統測試驗證方法與實例探討(10/7)
4
|自駕車隊列控制技術(9/3)
13
|車輛結構加速耐久試驗方法(10/15)
5
|車輛同步定位與地圖構建技術(SLAM)(9/7)
14
|新進鋰離子電池技術(10/20)
6
|車輛電子可靠度測試技術實務與加速試驗設計應用(9/15)
15
|車輛構造vs.排放污染實務探討(10/21)
7
|EMC入門及問題解析(9/17)
16
|區域控制網路(CAN)基礎與應用介紹(10/27)
8
|車輛主動安全系統驗證測試技術與發展趨勢(9/23)
17
|車用感測器於智慧車輛應用(10/29)
9
|動力機械系統振動噪音暨乘坐舒適性設計技術(9/29)