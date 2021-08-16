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PBGN 再添成員！中華 eMOVING 換電輕型機車 EZ1 預購開跑！建議售價 58,900 元

▲ PBGN 再添成員！中華 eMOVING 換電輕型機車 EZ1 預購開跑！建議售價 58,900 元
▲ PBGN 再添成員！中華 eMOVING 換電輕型機車 EZ1 預購開跑！建議售價 58,900 元

2GameSome - 有車賞

2021-08-16 16:55:00

中華汽車旗下電動機車品牌 eMOVING，首款使用 Gogoro Network® 智慧電池交換平台服務的電動輕型機車 EZ1 登場，建議售價為新台幣 58,900 元，搭配好心情購車金 5,000 元及各縣市政府補助，最低入手價為 37,900 元起，還額外加贈市價 3,990 元的原廠貼心配件套組（e-mu 造型專屬風鏡、e-mu 造型專屬腳踏墊、eMOVING 後腰靠枕組）。

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Gogoro Network® 智慧電池交換平台全台有超過 2,130 座 GoStation，24 小時全年無休，在超商、超市或停車場旁就可交換電池。eMOVING 依據不同消費者的使用情境擴增能源方案，未來將持續以充換電並行，多元能源方案佈局，不同車型將分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，盡可能滿足消費者的多元需求。

省力、輕巧  EZ1 以女性為設計出發點

立基於 Gogoro VIVA 車型研發的 eMOVING EZ1 電動機車，以女性車主為設計出發點，車體輕量、小巧，整車含電池重量只有 80 公斤，座墊高僅 740mm，更搭載省力中柱，讓女性也可輕鬆牽車、駐車，停車時更穩穩地雙腳踩地。

eMOVING EZ1 標配大容量雙側前置物空間，手機、咖啡、保溫瓶皆可隨心放置，再加上前置掛勾與 21.6 公升後車箱空間，滿足一次裝載多樣物品的使用需求；車色提供莫蘭迪色調，規劃復古燻綠、知性冷灰、優雅裸杏三色。

輕鬆入手價 37,900  元起  再送貼心配件套組  8/23看線上記者會抽 EZ1

受疫情影響、景氣影響之下，縮緊荷包的同時，eMOVING 為減輕媽媽們的壓力與負擔，中華汽車首款換電輕型機車 EZ1 搶先預購！即日起至 8 月 31 日止，搭配好心情購車金 5,000 元及各縣市政府補助，輕鬆入手價 37,900 元起，還額外加贈市價 3,990 元的原廠貼心配件套組（e-mu 造型專屬風鏡、e-mu 造型專屬腳踏墊、eMOVING 後腰靠枕組）。 eMOVING 上市線上發表會預計 8/23（一）13:30~14:00，活動當天按讚留言加分享，Tag 好友一起看直播，完成任務就有機會抽「全新 EZ1」，請持續關注中華 emoving 智能二輪官方粉絲團；預購詳情請至全台 eMOVING 經銷商洽詢或搜尋官網 www.e-moving.com.tw。

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