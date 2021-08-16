社區驚見「罕見花開」！她好奇摘來煮　網讚：可燉5碗湯

台灣雖有句名言「路邊的野花別亂採」，但看見不知名的花盛開總會讓人忍不住想靠近看看，日前就有名女網友發現自家社區附近開了數朵「罕見花」，就連保全與隔壁鄰居也建議她可以摘回家料理，畫面曝光後勾起許多網友的童年回憶，更紛紛介紹自己從小吃到大的料理方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友日前在臉書社團《家常菜》中分享了自己所摘下的新鮮花瓣模樣，接著更解釋是在自家社區發現有這種花，「保全跟鄰居婆婆說可以吃，鄰居婆婆說不知道怎麼煮」，因此拿了幾朵後拍下來向網友求助，不少眼尖民眾一看也驚呼「是曇花耶」、「是曇花～我小時候家裡有種，白的紅的都有，我爸都把這種花掛在窗戶的鐵窗上」、「好像有吃過！小時候鄰居曾經給過媽媽煮湯」。

▲有明眼人發現原PO摘下來的是曇花。（圖／翻攝自臉書社團《家常菜》）

而討論串中也有許多內行分享了曇花入菜的料理方式，其中普遍是用來燉湯或作為甜品，也有網友用來搭配炒肉絲「先把花粉去掉，可以曬乾煮排骨湯或洗淨直接煮蛋花湯都很好吃，我今天剛好也要煮」、「水滾丟薑絲+肉絲，曇花切一切丟下去，在打顆蛋花，就是一道湯了」、「曬乾後再煮，口感像金針花」、「曇花，加薑絲、肉絲一起炒」、「花瓣洗一下，用肉絲花瓣一片一片下鍋煮，湯就好像勾芡，還不錯喝，這五朵可以煮5碗湯」。

▲曇花入菜用來煮湯是不少老饕推薦的料理方式。（圖／翻攝自臉書社團《家常菜》）

不少食譜更勾起民眾回憶直呼「真是滿滿童年回憶」、「小時候吃過燉冰糖甜品、炒肉絲、煮排骨湯， 想要種一棵重溫小孩時的回憶」，事實上根據農委會的「農業知識網」內文就指出曇花也算是食用花卉，可在曇花盛開之際就採摘下來，經過汆燙或炒就能食用。（編輯：楊智傑）