瘀青要熱敷還是冰敷？敷蛋有用？醫教２招加速恢復，４情況速就醫。

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王威傑醫師表示，民眾發現瘀青時，改善方式可從冰敷及熱敷著手，隨時機不同，方法也會不同，在瘀青的前48小時，因血管剛破裂在體內形成瘀血，此段時間就建議以冰敷改善，以利血管收縮、凝血，防止瘀血範圍擴大。而熱敷則適合用在5天之後，以促進血液循環，加速傷口復原，使用的時間點很重要。
許多人出現瘀青時，也會常用各種民俗療法，王威傑醫師建議可以先了解原理再進行，以策安全，大致上脫離不了前述原理。例如許多人會用雞蛋改善瘀青，有助改善的原因在於剛熟的雞蛋有溫度，而非雞蛋的任何營養，即便是雞蛋富含蛋白質有助肌膚，但也得經過腸胃消化為小分子胺基酸，才能吸收運用，接觸皮膚是無法直接吸收營養的，而生雞蛋可能在傷口部位造成細菌感染。不過若要以熟的雞蛋改善瘀青，其實可以考慮用熱敷袋等熱敷，並注意前述所提的熱敷時機。另外，有些民眾會用按摩的方式試圖讓傷口加速復原，王威傑醫師表示一般而言建議在剛出現瘀青前48小時別按摩，避免皮膚底下已經受傷的血管及軟組織，因為擠壓而進一步受損，還是以冰敷及熱敷為佳。
身體不明瘀青從哪來？醫指常見５大原因！
許多民眾身體常常會出現不明的瘀血，王威傑醫師指出５大方向提供評估，包括了歷史、位置、用藥、營養、潛在疾病問題等．若前４種方向沒找到明顯造成瘀青的因素，就要懷疑是否有疾病或其他問題在身，盡早安排檢查。
歷史主要可先回顧自己是否有創傷或家族史，如本身先天就有血小板異常等問題。位置可看瘀青傷口是否為四肢、外側等較容易碰撞之處，這些外側處許多時候確實有可能碰撞當下沒發現。而用藥方面，阿斯匹林、抗凝血劑、免疫抑制等，可能引起凝血異常，較容易形成瘀青。至於營養方面例如B12、葉酸、蛋白質、維生素K等營養缺乏，或者酗酒、發炎性腸胃疾病、低蛋白飲食等造成營養不均或吸收不佳也容易引起。排除上述這些基本的４個情況，就有可能是因為疾病等原因引起。
瘀青超過一周非正常，４種情況盡早檢查！
王威傑醫師指出，不正常的瘀青原因相當廣泛，常見與結締組織、血小板異常、凝血功能異常有關。例如年長者皮膚老化、皮下組織變薄等，或是庫欣氏症候群、血管炎、C型肝炎等都容易影響結締組織。而慢性肝病、肝硬化等肝臟問題，會影響脾臟功能異常，使得血小板大量堆積於脾臟，周邊就容易缺乏，也容易形成瘀血，而腎臟疾病、愛滋病、敗血症、免疫疾病、紅斑性狼瘡、血癌、淋巴癌、肝臟疾病、血友病等，也都可能使得血小板異常或凝血功能異常。
王威傑醫師提醒，一般的瘀青約一周左右就會逐漸恢復，若時間超過、過久都還沒恢復，恐怕是有較嚴重的創傷或其他問題，排除前述一般正常瘀青的４種可能，或伴隨體重不明下降、食慾不振、持續性發燒超過５天等不良症狀，又或者健康檢查時發現凝血功能異常、全血球計數異常等，應盡早就醫找出原因為佳。