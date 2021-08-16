▲ 2021 年 8 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

BMW總代理汎德於本月限時呈獻BMW煥新方案，推出多重購車禮遇，包含《分期購車禮遇》全車系60期零利率再享首期免付；《現金購車禮遇》現金購車可享最高NT$60,000元BMW精品保養券回饋；《租賃購車禮遇》提供3年租賃0利率、加贈2次原廠保養套裝；《專屬換購禮遇》換購BMW新車可享舊愛換新BMW精品保養券回饋；本月入主還可再享指定車型一年乙式全險。BMW敬邀您入主，限時呈獻尊貴極致禮遇，從容選擇心中所愛，把握機會啟動煥新美好生活。
本月BMW全車系提供60期零利率或低月付9,900元多元分期優惠方案，指定車型再享一年乙式全險；同時，全新BMW 1系列及BMW 2系列Gran Coupé指定車型更加贈Apple iPhone12 Pro 256GB，BMW CARE PLUS守護升級套裝好評延長同步實施中，邀您即刻入主夢想車款。(BMW Online Shop線上訂車服務網址：https://mybmw.tw/BMWOnlineShop)
台灣普利司通現正推出「安全滿載心旅程 換胎守護新生活」活動，讓消費者輕鬆重啟防疫新生活。
第一重：即日起至普利司通輪胎館進行TCS (Tire Check Service)輪胎健檢(不限車型)免費獲得小樹香片乙份 （數量有限，送完為止）。
第二重：即日起至2021年8月31日止，凡於普利司通輪胎館單次購買4條指定規格普
利司通轎車/休旅車輪胎，並至活動網站登錄，經審核通過後可得全家電子禮券
500 元乙份（數量有限，送完為止）。活動詳細資訊請參考官方網站
(https://pse.is/3hukj5)，需於活動辦法所述之指定期間內完成指定步驟，方具
獲獎資格。
即日起至8月31日止，搭配好心情購車金$5,000元及各縣市政府補助，輕鬆入手價$37,900元起，還額外加贈市價3,990元的原廠貼心配件套組(e-mu造型專屬風鏡、e-mu造型專屬腳踏墊、eMOVING後腰靠枕組)！ eMOVING上市線上發表會預計8/23(一)13:30~14:00，活動當天按讚留言加分享，Tag好友一起看直播，完成任務就有機會抽「全新EZ1」，請持續關注中華emoving智能二輪官方粉絲團；預購詳情請至全台eMOVING經銷商洽詢或搜尋官網 www.e-moving.com.tw。
車款
八月優惠活動
|Ford 全車系
|Ford Ranger職人型／全能型
|Ford Tourneo Connect旅玩家
「安心自駕GO」尊榮休旅自駕住房專案自即日起推出至11月30日止，兩天一夜四人成行，每人2,400元起，加購高鐵車票另可享車票8折優惠。詳細內容請參考下方資訊，更多資訊請上礁溪晶泉丰旅官網 ww.silksspring.com.tw查詢。
【逸景】提供〈Ford Tourneo Custom福特旅行家〉乙台自駕遊宜蘭
【手作】優惠價加購館內DIY活動〈浮游花 或 香氛蠟燭〉
本月入主LUXGEN URX ADAS巡弋版可享解封價(1)優惠79.8萬元(建議售價89.8萬)，8/6前完成領牌者再加碼贈送2021年（8-12月）牌照稅與燃料費、新車領牌規費(2)，另外入主LUXGEN全車系持續享有「現金紓困解封價 LUXGEN挺你守台灣」超值優惠方案(3)：即日起至8/31(二)止，U6 GT藍調倍適版解封價72.8萬元(建議售價82.8萬元)、M7智能影音八人座解封價84.5萬元(建議售價94.5萬元)，同時加碼免費升級PM2.5健康對策濾網(4)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務，現正入主LUXGEN全車系優惠總價值超過10萬元。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|All-new Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-LINE / GT-LINE
|54.9 / 58.9 / 62.9 / 64.9
|首年2,999元低月付領牌贈送手機無線充電座
五年不限里程全車原廠保固
|All-new Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|首年3,999元低月付訂車贈送手機無線充電座五年不限里程全車原廠保固
|All-new Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷
|79.9 / 85.9
|All-new Sorento經典 / 豪華七人 / 豪華六人 /旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化
|139.9 / 149.9 / 154.9 /164.9 / 169.9 / 192.9
|升級尊榮六人座選配組(價值10萬)或潮旅配件組(價值逾6萬)五年不限里程全車原廠保固
|All-new Carnival經典 / 豪華七人 / 豪華八人 /尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級
|149.9 / 165.9 / 169.8 /185.9 / 189.8 / 215.9
|精選配件組(價值逾4萬)五年不限里程全車原廠保固
|New Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|148.9 / 178.9 / 229.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|車型
|預售價(新台幣/萬元)
|優惠內容
|Ceed Sportswagon 汽油
European Edition(限量100台)
|114.9
|首批下訂可享價值3.5萬的12.3吋數位儀錶板專屬升等
五年不限里程全車原廠保固
台灣馬自達決定延長「MAZDA 安心倍享專案」至八月底，凡購買MAZDA3、CX-30、CX-5全車系，現享「首季免月付」或「24期高額0利率」，再享「購車首年補助升級乙式車體險」或「5年原廠保固」，並全面升級「PM2.5高機能空調濾網」，可有效過濾PM2.5並防堵外在病毒，抗菌、防霉、除臭與維持穩定風量。購買其他車系除了升級「PM2.5高機能空調濾網」，再享有「5年原廠保固」或「24期高額0利率」優惠二選一。本月預約試乘更可獲得「MAZDA原廠抗菌擦布」，讓更多消費者輕鬆入主心儀完美坐駕，安心體驗擁車生活的美好。欲得知「MAZDA 安心倍享專案」詳情與相關條款細節，歡迎造訪 MAZDA 官方網站 －「MAZDA 安心倍享專案」專屬頁面（https://www.mazda.com.tw/news/2021-Jul/）。
MINI總代理汎德即日起至2021/08/31止，於全台MINI經銷商服務中心舉辦「MINI Care安心健診」活動。
MINI安心健診活動
- 享九大項免費車輛檢查服務
- MINI原廠零件優惠
- 守護升級裝組特惠禮遇，功能包含：
- 過濾99.5%微粒物質，淨化空氣中過敏原、細菌等
- 深層清潔冷氣系統，讓車室維持良好循環
- 保養後自動形成保護膜，防止有害物質堆積於冷氣管道
立即線上預約MINI健診服務：https://sol.mini.com.tw/。
詳情活動內容，歡迎致電MINI車主服務專線0800-801-101。
「微笑前行 NSSAN為你加油」專案傳遞微笑能量優惠更超值，即日起於官網揭示活動期間，入主NISSAN全車系並完成領牌程序者，即贈送萬元加油金、3萬元微笑購車金、高額分期零利率優惠、5萬元舊換新政府補助優先領共四大好禮。
車型
建議售價
【 SUBARU優惠專案】
|21MY Forester
|2.0i-L EyeSight
112.8萬
|2.0i-S EyeSight
122.8萬
|21MY XV
|2.0i-S EyeSight
107.8萬
|21MY Outback
|2.5i-T EyeSight
159.8萬
22 項免費空調健檢、原廠精品優惠好禮等著您
- 自 8/1 起至 10/31 止，VOLVO 敬邀車主回廠享 22 項免費空調健檢，並贈送限量原廠精品口罩，維護您愛車空調效率，也照顧車主防疫安全。
- 夏季健檢期間，原廠零配件 75折起、指定精品 85 折起，消費不限金額贈送 7-11 精品咖啡品牌「CITY PRIMA」兌換券乙張，消費滿一萬五千元贈 200 元 TANGENTGC 折價券，滿三萬元再贈送 TANGENTGC 洗手沐浴乳或等值商品。
- 精品配件類，折扣後消費滿一萬五千元可獲得摸彩券乙張，後每滿五千元再贈乙張(以此類推)，大獎包含 Blueair 7710i 空氣清淨機、VOLVO 28 吋行李箱及萬元精品配件禮券帶回家。
車型
建議售價
專案內容
|21年式Polo 230TSI Comfort
768,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Polo 230TSI Life
818,000元
|「大好升級方案」
貸款專案：
400,000元40期零利率貸款，加贈免費第五年延長保固
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式Polo 230TSI智能特仕版
838,000元
|21年式Polo 230TSI Style
898,000元
|「大好升級方案」
貸款專案：
400,000元40期零利率貸款，加贈免費第五年延長保固
現金專案：
優惠現金折扣
車型
建議售價
專案內容
|21年式T-Cross 230TSI Comfort
828,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式T-Cross 230TSI Life
918,000元
|「大好升級方案」
貸款專案：
500,000元40期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式T-Cross 230TSI Style Design
998,000元
|21年式T-Cross 230 TSI Style
R-Line
1,048,000元
|21年式T-Roc 280TSI Life
1,048,000元
|貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，並且附上第五年延長保固 (價值21,600元)。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式T-Roc 280TSI Style Design
1,128,000元
|21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance
1,328,000元
|貸款專案：
500,000元36期零利率貸款，並且附上第五年延長保固 (價值21,600元)。
現金專案：
優惠現金折扣
車型
建議售價
專案內容
|21年式Golf 230 eTSI Comfort
948,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Golf 230 eTSI Life
998,000元
|MY2021年式車款上市新動優惠價 : 968,000元
貸款專案：
480,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固(價值21,600元)。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,028,000元
|MY2021年式車款上市新動優惠價 : 1,008,000元
貸款專案：
480,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固(價值21,600元)。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Golf 280 eTSI Style
1,148,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Golf 280 eTSI R-Line
1,228,000元
|21年式Golf GTI
1,598,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Golf GTI 熱血魅力限定版
1,733,000元
|21年式Golf Variant 280 eTSI Style
1,218,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Golf Variant 280 eTSI R-Line
1,298,000元
車型
建議售價
專案內容
|21年式Touran 280TSI Life
1,248,000元
|父親節好爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠兒童安全座椅（市價NT$19,990元）。
貸款專案：
500,000元36期零利率款，並且附上第五年延長保固 (價值23,400元)。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式Touran 280TSI Style R-Line
1,428,000元
|21年式Tiguan 280TSI Life
1,098,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Tiguan 280TSI Elegance
1,298,000元
|貸款專案：
480,000元24期零利率款，並且附上第五年延長保固 (價值25,200元)。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium
1,538,000元
|貸款專案：
1,200,000元40期低利率款，並且附上第五年延長保固 (價值25,200元)。
現金專案：
本事難掩價：1,498,000元
|21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance
1,788,000元
|父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。
|21年式Tiguan R
2,028,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance
1,368,000元
|父親節好爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠兒童安全座椅（市價NT$19,990元）。
貸款專案：
500,000元36期零利率貸，並且附上第五年延長保固 (價值25,200元)。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Tiguan Allspace 280TSI
R-Line Edition
1,488,000元
車型
建議售價
專案內容
|21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance
1,498,000元
|父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。
|21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium
1,658,000元
|父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。
Elegance Premium車型大師鑑賞價：1,628,000元
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附第五年延長保固 (價值25,200元)。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Arteon Fastback 330TSI
R-Line
1,758,000元
|21年式Arteon Fastback 380TSI R-Line Performance
1,988,000元
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance
1,578,000元
|父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium
1,738,000元
|父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附第五年延長保固 (價值25,200元)。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line
1,838,000元
|21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance
2,068,000元
福斯商旅啟動多項行車健檢與保養優惠方案，自8月1日起至9月30日止，推出「堅守安全」行車健檢活動，提供免費車輛檢查，再加碼：1.原廠零件特惠、2.經典老友愛車方案、3. 限量回廠禮與滿額禮等三大特惠回饋，讓車主在疫情過後出遊安心加倍。
福斯商旅「堅守安全」秋季行車健檢活動除了與行車安全息息相關的免費車輛檢查外，最主要提供包括：福斯商旅專用規格輪胎(瑪吉斯輪胎每條贈送家樂福禮券NT$100元)、AGM電瓶、雨刷片等原廠零件提供85折優惠；冷氣濾芯、風箱清潔零件享8折優惠以及營業車享零件75折優惠(經濟型零件、輪胎、精品配件除外)等多項專屬禮遇。
此外，凡掛牌四年以上之福斯商旅車款T5、T6、 Crafter以及Caddy 3車系之車主，還享有「經典老友愛車方案」回饋，提供多項經濟型零件特惠，以實惠的價格享有原廠高規格的品質，福斯商旅用心與車主一同守護愛車。
秋季健檢期間另外加碼「限量回廠禮」，回廠參加秋季健檢就送「福斯限量防疫包」，內含紙香皂、口罩收納夾、茶樹抗菌噴霧等；另外凡於活動期間回廠消費滿NT30,000 另外加碼贈送「限量滿額禮」：Luft Duo光觸媒空氣淨化器，數量有限送完為止。
馳加於今年父親節前夕推出「換胎保養0利率, 忙裡偷閒鬆一下」活動，活動期間使用中信卡或 LINE PAY 中信卡消費，還可享線上申請3期或6期分期零利率優惠，藉此在疫情期間為車主們減少財務負擔，更以最高服務品質把關每一位駕駛人的行車安全。於此同時，馳加也提供爸爸們小確幸，透過外送美食得以忙裡偷閒樂一下！自7月26起至8月22日，凡刷中信卡分期結帳即可獲得 foodpanda 外送優惠券抽獎資格，週週抽出10位幸運兒送出價值400元的foodpanda外送優惠券。不僅如此，活動最後一週更加碼請吃大餐，凡刷中信卡分期結帳者，於馳加官方粉絲團活動主貼文底下以店內拍攝之保養車輛照片留言分享保養心得，便有機會獲得價值2,000元的外送美食優惠大獎。
馳加官方粉絲團 https://www.facebook.com/TIREPLUSTAIWAN/。
Lexus
零利率專案 (活動期間：2021/8/1~2021/8/31)
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
ALL
180萬 60期
NX車系
ALL
120萬40期
其他 (排除LM300h)
(UX車系、ES車系、RC車系、LC車系、LS車系、IS車系等)
ALL
100萬 40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清 ② 再分期 ③ CPO購回
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
車型
車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
125 萬