▲ 2021 年 8 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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BMW 寶馬

BMW總代理汎德於本月限時呈獻BMW煥新方案，推出多重購車禮遇，包含《分期購車禮遇》全車系60期零利率再享首期免付；《現金購車禮遇》現金購車可享最高NT$60,000元BMW精品保養券回饋；《租賃購車禮遇》提供3年租賃0利率、加贈2次原廠保養套裝；《專屬換購禮遇》換購BMW新車可享舊愛換新BMW精品保養券回饋；本月入主還可再享指定車型一年乙式全險。BMW敬邀您入主，限時呈獻尊貴極致禮遇，從容選擇心中所愛，把握機會啟動煥新美好生活。





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Bridgestone 普利司通

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eMoving

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Ford 福特

車款



八月優惠活動



Ford 全車系



購車抽Apple最新系列商品，自七月起至8月31日止，共抽出100名幸運中獎者，八月抽獎內容包含： iMac（市價$39,900），10名

iPad Pro M1（市價$24,900），20名

APPLE TV 4K（市價$6,190），20名 Ford Ranger職人型／全能型



舊換新優惠價99.8萬起

免費升級原廠加長型車斗防滾籠（市價NT$41,400），數量有限，送完為止 Ford Tourneo Connect旅玩家



舊換新價99.8萬起

若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），致贈美國百年歷史戶外露營品牌Coleman玩咖野營組，包含野營必備的Coleman輕鬆摺疊長椅及Coleman氣墊床。

Ford 與礁溪晶泉丰旅攜手為旅人們提供安心舒適自駕宜蘭之旅



「安心自駕GO」尊榮休旅自駕住房專案自即日起推出至11月30日止，兩天一夜四人成行，每人2,400元起，加購高鐵車票另可享車票8折優惠。詳細內容請參考下方資訊，更多資訊請上礁溪晶泉丰旅官網 ww.silksspring.com.tw查詢。



專案期間：2021年08月12日 至 2021年11月30日

專案價格：兩天一夜，四人成行，每人2,400元 起

專案內容： 【朝食】翌日三燔輕日式早餐



【逸景】提供〈Ford Tourneo Custom福特旅行家〉乙台自駕遊宜蘭



週一至週四使用期間：入住當天10:00-23:00 週五至週日使用期間：入住當天12:00-23:00 【選禮】自駕旅遊必備〈私藏宜蘭熱門景點地圖〉



【手作】優惠價加購館內DIY活動〈浮游花 或 香氛蠟燭〉





因應中央流行疫情指揮中心警戒標準，飯店設施、餐飲與服務提供方式，將依每日疫情變化，進行滾動式更新及調整，請參考飯店防疫相關措施（滾動式更新）。 「安心自駕GO」尊榮休旅自駕住房專案自即日起推出至11月30日止，兩天一夜四人成行，每人2,400元起，加購高鐵車票另可享車票8折優惠。詳細內容請參考下方資訊，更多資訊請上礁溪晶泉丰旅官網 ww.silksspring.com.tw查詢。

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Luxgen 納智捷

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KIA 起亞

車型



建議售價 (新台幣/萬元)



優惠內容



All-new Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-LINE / GT-LINE



54.9 / 58.9 / 62.9 / 64.9



首年2,999元低月付領牌贈送手機無線充電座



五年不限里程全車原廠保固



All-new Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔



73.9 / 79.9



首年3,999元低月付訂車贈送手機無線充電座五年不限里程全車原廠保固



All-new Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷



79.9 / 85.9



All-new Sorento經典 / 豪華七人 / 豪華六人 /旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化



139.9 / 149.9 / 154.9 /164.9 / 169.9 / 192.9



升級尊榮六人座選配組(價值10萬)或潮旅配件組(價值逾6萬)五年不限里程全車原廠保固



All-new Carnival經典 / 豪華七人 / 豪華八人 /尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級



149.9 / 165.9 / 169.8 /185.9 / 189.8 / 215.9



精選配件組(價值逾4萬)五年不限里程全車原廠保固



New Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD



148.9 / 178.9 / 229.9



2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)



2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)



五年不限里程全車原廠保固





車型



預售價(新台幣/萬元)



優惠內容



Ceed Sportswagon 汽油



European Edition(限量100台)



114.9



首批下訂可享價值3.5萬的12.3吋數位儀錶板專屬升等



五年不限里程全車原廠保固





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Mazda 馬自達

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MINI

MINI安心健診活動





享九大項免費車輛檢查服務

MINI原廠零件優惠

守護升級裝組特惠禮遇，功能包含：

過濾99.5%微粒物質，淨化空氣中過敏原、細菌等

深層清潔冷氣系統，讓車室維持良好循環

保養後自動形成保護膜，防止有害物質堆積於冷氣管道

立即線上預約MINI健診服務：https://sol.mini.com.tw/。





詳情活動內容，歡迎致電MINI車主服務專線0800-801-101。





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Nissan 日產

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Subaru 速霸陸

車型



建議售價



【 SUBARU優惠專案】



21MY Forester



2.0i-L EyeSight



112.8萬



贈送牌照燃料稅 5萬元振興購車金 90萬50期0利率 5萬元舊換新貨物稅補助 再享原廠5年或12萬公里延長保固



2.0i-S EyeSight



122.8萬



贈送牌照燃料稅 5萬元振興購車金 100萬50期0利率 5萬元舊換新貨物稅補助 再享原廠5年或12萬公里延長保固



21MY XV



2.0i-S EyeSight



107.8萬



贈送牌照燃料稅 90萬36期0利率 3萬元購車金 5萬元舊換新貨物稅補助 再享原廠5年或12萬公里延長保固



21MY Outback



2.5i-T EyeSight



159.8萬



贈送牌照燃料稅 130萬60期0利率 5萬元舊換新貨物稅補助 再享原廠5年或12萬公里延長保固





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Toyota 豐田

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Volvo 富豪

自 8/1 起至 10/31 止， VOLVO 敬邀車主回廠享 22 項免費空調健檢，並贈送限量原廠精品口罩， 維護您愛車空調效率，也照顧車主防疫安全。

夏季健檢期間，原廠零配件 75 折起、指定精品 85 折起，消費不限金額贈送 7-11 精品咖啡品牌「 CITY PRIMA 」兌換券乙張，消費滿一萬五千元贈 200 元 TANGENTGC 折價券，滿三萬元再贈送 TANGENTGC 洗手沐浴乳或等值商品。

精品配件類，折扣後消費滿一萬五千元可獲得摸彩券乙張，後每滿五千元再贈乙張(以此類推)，大獎包含 Blueair 7710i 空氣清淨機、VOLVO 28 吋行李箱及萬元精品配件禮券帶回家。

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Volkswagen 福斯

車型



建議售價



專案內容



21年式Polo 230TSI Comfort



768,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Polo 230TSI Life



818,000元



「大好升級方案」



首購Volkswagen汽車送5,000元加油金 （不適用於福斯忠誠客戶）



本月31日前（含）領牌加贈首年牌照稅和燃料稅 （僅適用該年度，結算至2021年12月31日，且僅限自用小客車類別）



首三次常規基礎保養免費 （以"保養到期訊息"或"行駛每滿2 年" 先到者為準）



400,000元40期分期低利率方案 搭配福斯財務專案，免費第五年延長保固 （價值14,400元）

貸款專案：



400,000元40期零利率貸款，加贈免費第五年延長保固



現金專案：



優惠現金折扣



21年式Polo 230TSI智能特仕版



838,000元



21年式Polo 230TSI Style



898,000元



「大好升級方案」



首購Volkswagen汽車送5,000元加油金 （不適用於福斯忠誠客戶）



本月31日前（含）領牌加贈首年牌照稅和燃料稅 （僅適用該年度，結算至2021年12月31日，且僅限自用小客車類別）



首三次常規基礎保養免費 （，以"保養到期訊息"或"每行駛2 年" 先到者為準）



400,000元40期分期低利率方案 搭配福斯財務專案，免費第五年延長保固 （價值14,400元）

貸款專案：



400,000元40期零利率貸款，加贈免費第五年延長保固



現金專案：



優惠現金折扣





車型



建議售價



專案內容



21年式T-Cross 230TSI Comfort



828,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式T-Cross 230TSI Life



918,000元



「大好升級方案」



首購Volkswagen汽車送5,000元加油金 （不適用於福斯忠誠客戶）



本月31日前（含）領牌贈送首年牌照稅和燃料稅減免 （僅適用該年度，結算至2021年12月31日，且僅限自用小客車類別）



首三次常規基礎保養免費 （以"保養到期訊息"或"每行駛2 年" 先到者為準）



500,000元40期分期低利率方案 搭配福斯財務專案，免費第五年延長保固 （價值21,600元）

貸款專案：



500,000元40期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式T-Cross 230TSI Style Design



998,000元



21年式T-Cross 230 TSI Style



R-Line



1,048,000元



21年式T-Roc 280TSI Life



1,048,000元



貸款專案：



500,000元48期零利率貸款，並且附上第五年延長保固 (價值21,600元)。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式T-Roc 280TSI Style Design



1,128,000元



21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance



1,328,000元



貸款專案：



500,000元36期零利率貸款，並且附上第五年延長保固 (價值21,600元)。



現金專案：



優惠現金折扣





車型



建議售價



專案內容



21年式Golf 230 eTSI Comfort



948,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Golf 230 eTSI Life



998,000元



​MY2021年式車款​上市新動優惠價 : 968,000元



貸款專案：



480,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固(價值21,600元)。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式Golf 230 eTSI 智能特仕版



1,028,000元



​MY2021年式車款​上市新動優惠價 : 1,008,000元



貸款專案：



480,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固(價值21,600元)。



現金專案：



優惠現金折扣。



21年式Golf 280 eTSI Style



1,148,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Golf 280 eTSI R-Line



1,228,000元



21年式Golf GTI



1,598,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Golf GTI 熱血魅力限定版



1,733,000元



21年式Golf Variant 280 eTSI Style



1,218,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Golf Variant 280 eTSI R-Line



1,298,000元





車型



建議售價



專案內容



21年式Touran 280TSI Life



1,248,000元



父親節好爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠兒童安全座椅（市價NT$19,990元）。



貸款專案：



500,000元36期零利率款，並且附上第五年延長保固 (價值23,400元)。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式Touran 280TSI Style R-Line



1,428,000元



21年式Tiguan 280TSI Life



1,098,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Tiguan 280TSI Elegance



1,298,000元



貸款專案：



480,000元24期零利率款，並且附上第五年延長保固 (價值25,200元)。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium



1,538,000元



貸款專案：



1,200,000元40期低利率款，並且附上第五年延長保固 (價值25,200元)。



現金專案：



本事難掩價：1,498,000元



21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance



1,788,000元



父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。



21年式Tiguan R



2,028,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。



21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance



1,368,000元



父親節好爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠兒童安全座椅（市價NT$19,990元）。



貸款專案：



500,000元36期零利率貸，並且附上第五年延長保固 (價值25,200元)。



現金專案：



優惠現金折扣。



21年式Tiguan Allspace 280TSI



R-Line Edition



1,488,000元





車型



建議售價



專案內容



21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance



1,498,000元



父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。



21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium



1,658,000元



父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。



Elegance Premium車型大師鑑賞價：1,628,000元





貸款專案：



1,000,000元24期零利率貸款，並且附第五年延長保固 (價值25,200元)。



現金專案：



優惠現金折扣。



21年式Arteon Fastback 330TSI



R-Line



1,758,000元



21年式Arteon Fastback 380TSI R-Line Performance



1,988,000元



21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance



1,578,000元



父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。



21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium



1,738,000元



父親節酷爸爸限禮：8/6~8/8簽約，且於8/9~8/31領牌贈送原廠精品四件組（市價NT$8,200元）。





貸款專案：



1,000,000元24期零利率貸款，並且附第五年延長保固 (價值25,200元)。



現金專案：



優惠現金折扣。



21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line



1,838,000元



21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance



2,068,000元





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VWCV 福斯商旅

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馳加

Lexus

2021/8/1~2021/8/31)

車種



年式



分期零利率內容



RX車系



ALL



180萬 60期



NX車系



ALL



120萬40期



其他 (排除LM300h)



(UX車系、ES車系、RC車系、LC車系、LS車系、IS車系等)



ALL



100萬 40期





專案車型



期數



頭款



月付款



尾款



到期後處置



RX、NX、UX、IS、ES車系



3年



① 10%② 20%③ 30%



低月付款依頭款與折價調整



55%



① 保留付清 ② 再分期 ③ CPO購回





專案車型



期數



頭款



月付款



尾款



到期後處置



RX、NX、UX



、IS、ES車系



3年



保證金0元起



依保證金調整(租購)



30%



① 保留付清② 續租原車③ 再租新車





車型



車價



期數



月租金



保證金



到期購回價



LM300H(七人座)



367 萬



60



61,900



73.4 萬



20%



73.4 萬



44



76,000



90 萬



25%



90 萬



36



83,950



110 萬



30%



110 萬



LM300H(四人座)



500 萬



60



81,150



100 萬



20%



100 萬



44



99,350



125 萬



25%



125 萬



36



117,800



125 萬



25%



125 萬





專案贈送：

3

年

6

萬公里

6

次定保，四人座加碼贈送首年乙式車體險。