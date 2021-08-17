Mahindra XUV700新世代休旅為扭轉品牌形象之潮流代表作!

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這次Mahindra推出的XUV700是XUV500之後繼車型，外觀一改過去較為樸素的線條並以重新設計之雙峰廠徽宣示品牌新面貌正式來臨，首先車頭最明顯的改變在於採用包覆式C型LED日行燈作為新車的視覺焦點，中央水箱罩也更換為較具氣勢的直瀑式設計，與過去相比不僅質感精進在神情銳利度上亦顯著提升，車側也跟上流行採用與車身水平之彈出式手把，使其輪廓複雜度降低也更具流線感，車尾可看見重新雕琢過的後尾翼並採用搶眼的箭矢型尾燈，搭配上更為立體的尾廂折線及霧灰色下護板，整體已擺脫過去較為呆板的設計積極跟上現代設計思維。
Mahindra XUV700車身長度接近4米7軸距也來到2,750mm，已是中大型休旅的身形亦劃分為5人及7人座之設定，除此之外全新的數位化儀表更是替新車帶來前所未有的高科技含量，頂配車型具備雙10.25吋螢幕並支援Amazon Alexa語音助理功能，其他還包含多功能方向盤、駕駛模式選擇、Sony音響主機及12具環艙喇叭等高檔配備，亦可使用專屬APP對車輛進行遠端啟動、開啟空調等功能，讓過去較為人詬病的廉價內裝一時間獲得全面進化，此外像是ACC、交通號誌辨識、前方碰撞警示、智慧遠光燈等ADAS系統在新車上同樣得見。
動力規格具備汽、柴油兩種類型，前者為可輸出197匹馬力之2.0升渦輪增壓引擎，後者為可輸出153匹及182匹馬力之2.2升柴油渦輪引擎，可搭配6速手排或6速自排變速箱，目前先以印度市場為首發地區，之後會依不同國家需求輸出，也希望台灣馬亨達公司有機會引進這款新車讓該品牌的市占率能進一步提升。