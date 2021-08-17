Tesla被美國NHTSA調查，原因與自動駕駛有關

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Tesla除電動技術外又以半自動駕駛輔助科技聞名，在半自動駕駛輔助功能作動下，駕駛只需控制方向盤無需控制油門煞車，即能依照所設定速度與車距自動駕駛，但或許是教育宣導不夠完善，或是駕駛太過依賴或當兒戲，竟啟動系統後坐後座、雙手放開處理雜事甚至睡覺，而半自動駕駛系統在被濫用後也因此造成多起事故，其中美國於2018年起至今已確認有11件交通意外事故與Tesla Autopilot功能有關，對此美國國家公路交通安全管理局NHTSA便對此進行調查。
NHTSA表示有幾件事故現場已有放置三角錐、警示燈、救護人員發光設備，但Tesla自動駕駛輔助偵測系統卻仍無法辨識，另外針對靜止車輛也無法完全有效針測判別，除此之外亦有不少事故在夜晚環境發生，對此NHTSA也針對2014年起Model S、Model Y、Model 3、Model X等車型共計76.5萬輛進行調查，並評估當系統作動時需給予駕駛的教育、觀念等協助。
上述交通事故看似與Autopilot系統有關，儘管系統作動無法確實辨識，但別忘了目前市售車輛所載的皆為半自動駕駛系統，僅有部分國外特定道路才允許放開雙手。也就是說一般駕駛雖可以不需控制油門煞車，但雙手仍需一直掌控方向盤，且駕駛也必須持續專注前方與周圍情況，當有發生超過系統能力或來不及作動，駕駛才能於第一時間做出反應。