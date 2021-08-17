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三角纖維軟骨的全名是三角纖維軟骨複合體（triangular fibrocartilage complex, TFCC），位於手腕的尺側（靠小指側），由一群韌帶及纖維軟骨所組成，包括遠端橈尺骨韌帶、眾多尺腕骨韌帶、尺側伸腕肌腱腱鞘與三角纖維軟骨等（圖1），合稱為「複合體」。
(圖1. 三角纖維軟骨複合體示意圖。 圖片來源/ 蔡育霖醫師手繪)
三角纖維軟骨複合體的範圍不大，就在前臂與手腕交接的尺側一小塊，但卻很重要。它負責維持遠端手腕關節的穩定性與承受及傳導來自手部的壓力，讓手腕在運動時能同時保持穩定度又能活動順暢。
三角纖維軟骨受傷的原因
長時間手腕過度使用，手腕反覆旋轉尺屈的動作容易造成尺骨反覆壓縮使三角纖維軟骨過度負荷而損傷。常見於運動族群例如球類運動的羽球、網球、桌球與需要手腕負重的健身、舉重、體操，某些手腕使用密集工作例如理髮美容及餐飲業都是高危險群。
再者就是外傷，像是跌倒時手掌撐地或手腕突然急速扭轉，例如籃球、柔道等運動、車禍外傷、搬重物拉扯。
因此，在球拍運動的握拍姿勢就十分重要，以羽毛球握拍為例，正確的握拍方式（圖2）就像我們要握手或握菜刀一樣，虎口和球拍框的內側成一直線，手掌小魚際肌在準備揮拍時靠在球拍握把，揮拍時可用小肌肉群吸震，而不是直接讓球拍握把撞擊手腕中間的腕骨。小指、無名指、中指自然併攏，食指和中指微微分開，大拇指的內側和食指貼在球拍握把上的寬面上將球拍握住。而錯誤的握拍姿勢（圖3）往往會發生在手腕過度彎曲或使用錯誤的力學姿勢擊球進一步造成手腕損傷。
▲(圖2. 正確握拍姿勢正手握拍。動作示範/ 丁雅婷物理治療師 圖片來源/ 蔡育霖醫師提供)
▲(圖3. 錯誤握拍姿勢。動作示範/ 丁雅婷物理治療師 圖片來源/ 蔡育霖醫師提供)
如何檢測三角纖維軟骨複合體受傷
在理學檢查部分，可運用以下幾項簡易的檢查來測試：
三角纖維軟骨擠壓測試 (TFCC compression test，圖4）：檢查姿勢為將手腕呈過度伸張以及尺側偏移姿勢，將手腕往前臂尺骨方向擠壓三角纖維軟骨複合體，陽性測試會引發尺側手腕疼痛和摩擦音。
尺側中央窩現象（fovea sign，圖5）：直接用手在尺骨中央窩按壓三角纖維軟骨複合體會有疼痛點。
在影像學檢查方面，起初可藉由X光檢查來排除其他結構性疾病，而超音波檢查（Ultrasound）或核磁共振顯影（MRI）則可進一步找出破裂或受損的部位，然而關節鏡檢查仍是診斷的黃金標準，醫師在必要的時候會安排此檢查。
(圖4. 三角纖維軟骨擠壓測試。 圖片來源/ 蔡育霖醫師提供) ▲(圖5. 尺側中央窩現象。 圖片來源/ 蔡育霖醫師提供)
三角纖維軟骨損傷的治療方法
三角纖維軟骨複合體損傷後，一般會建議給予完全的休息與保護4～6週，在急性期應暫停手腕活動，特别是手腕旋轉活動，合併使用尺側手腕副木或肌貼貼紮固定。
急性期若有嚴重紅腫發炎等症狀，則可使用口服止痛消炎藥改善發炎腫痛。待紅腫減少後，可使用復健儀器治療包括石蠟浴、治療用超音波、電療、低能量雷射等，加速受傷組織修復與緩解疼痛。
另外，復健科醫師會運用超音波檢查進行精準的超音波導引注射，針對受傷處直接進行注射可幫助受傷組織加快修復，一般會利用高濃度葡萄糖水或自體血小板血漿（PRP）進行增生治療，能對患者的疼痛症狀、關節活動度及功能都有明顯的改善。不過，如果以上非手術性治療經過3-6個月都還未痊癒，並合併有關節不穩和手腕無力等情形，則須由醫師進一步評估是否安排腕關節鏡手術。
蔡育霖醫師
經歷
現任宏仁、民、中美醫院及安康復健科診所主治醫師
林口長庚紀念醫院復健部主治醫師
新北市立土城醫院復健科主治醫師
國立體育大學駐診醫師
長庚大學中西醫學系雙主修
台灣中西醫整合醫學會永久會員
台灣早期療育學會創會會員
台灣增生療法學會會員
中華針灸醫學會永久會員
證照
中華民國衛生福利部定復健專科醫師 EIMTaiwan長者衰弱運動處方認證醫師
中華民國骨質疏鬆症學會專科醫師 CYRIAX肌骨醫學核心課程認證
中華針灸醫學會專科醫師
專長
肌肉骨骼復健、運動醫學、中風復健、兒童早療、超音波導引注射、增生療法、乾針療法、山元式新頭皮針療法、背痛、肩頸痠痛、五十肩、退化性關節炎、媽媽手、網球肘、肌腱炎、腕隧道症候群、足底筋膜炎、扁平足
資料來源：健康醫療網 受傷後手腕痛怎麼都沒好？ 原來是三角纖維軟骨損傷
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊