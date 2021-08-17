KYMCO「Ionex尊榮換電」進一步公告 6 都 36 個行政區為首波營運範圍
KYMCO 在 Ionex 3.0+ 發表會中，帶來全新「Ionex 尊榮換電」服務，夜間訂閱服務搶先上線，消費者只要透過手機晚上九點前啟動「Ionex 尊榮換電」服務，無須在場，就有專人幫電動機車進行換電服務，早上就可騎乘滿電的電動機車出門。這項創新服務在網路上引起熱烈討論，尤其在「Ionex 尊榮換電」提供滿電電池的能源交換最受電動機車騎士關注，KYMCO 今日（8/17）針對民眾最好奇的公告的六都服務區域以及換電過程的安全性方面進行說明。
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2021-08-17 12:55:00
KYMCO「Ionex 尊榮換電」八月底正式上線，第一波根據人口數選定六都 36 個行政區，未來也會逐步擴增服務範圍，服務區包含「台北市」大安區、大同區、松山區、萬華區、中正區、信義區、中山區，共計 7 區；「新北市」永和區、蘆洲區、板橋區、三重區、新莊區、中和區，共計 6 區；「桃園市」桃園區、八德區、中壢區，共計 3 區；「台中市」北區、中區、西區、南區、東區、大里區，共計 6 區；「台南市」東區、中西區、北區、安平區、永康區，共計 5 區；「高雄市」新興區、苓雅區、三民區、鹽埕區、前金區、鳳山區、左營區、前鎮區、鼓山區，共計 9 區。
「Ionex 尊榮換電」現階段提供夜間換電服務，年底前只要是 i-One、S6、S7、S7R 的車主都可免費享受「尊榮換電」。KYMCO 表示：夜間換電服務將採全程錄影，確保消費者權益，安心享受尊榮換電。「Ionex 尊榮換電」目前服務人員皆以光陽親自招聘的全職員工為主，除了能確保人員素質外，更能第一手掌握消費者的意見回饋，及時修正與調整，讓消費者從啟動服務開始就能享受「Ionex 尊榮換電」。