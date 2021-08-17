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84,980 元起！Gogoro VIVA MIX SUPERFAST 瞄準開學季登場

▲ 84,980 元起！Gogoro VIVA MIX SUPERFAST 瞄準開學季登場
▲ 84,980 元起！Gogoro VIVA MIX SUPERFAST 瞄準開學季登場

2GameSome - 有車賞

2021-08-17 13:25:00

電動機車品牌 Gogoro 於今日（8/17）發表 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST，為 Gogoro VIVA MIX 家族增添新選擇。VIVA MIX SUPERFAST 提供 7.2 kW 的動力輸出，同時運用對比色彩與 PP 材質的車殼。VIVA MIX SUPERFAST 定價為新台幣 84,980，活動期間入手可獲早鳥限量好禮，消費者亦可同時選用「0 元入手 保證買回專案」。

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Gogoro VIVA MIX SUPERFAST  撞色更為大膽

外型部分，VIVA MIX SUPERFAST  改以黑色為底，搭配螢光綠色調，搭配運動頭燈飾框和個性跳色前擾流飾板；配備燻黑風格方向燈與尾燈，儀表板升級為彩色負顯儀表板；加上  VIVA MIX SUPERFAST 擁有特別開發開關機音效，添增專屬性。

動力系統部分搭載 G2.2 鋁合金水冷永磁同步馬達，可輸出 VIVA 家族中最大的 7.2 kW 馬力及 179 Nm 輪上扭力，搭配皮帶傳動系統。導入「賽道碼錶模式」，於賽道奔馳時可記錄、顯示每一單圈的耗時。VIVA MIX SUPERFAST  制動配置雙活塞卡鉗，並配備 Gogoro 車系的 SBS 同步煞車系統。欲知更多產品資訊，請前往 Gogoro VIVA MIX 產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/mix/

嚴選 POP 個性化配件系統 - Gogoro VIVA MIX 越野風格套裝組合

為慶祝 VIVA MIX SUPERFAST 新車上市，Gogoro 設計團隊嚴選升級套件 -  VIVA MIX 越野風格套裝組合，共有三個組合：越野風格套裝組、性能組與風格組。

越野風格套裝組合包含了 10 吋的多功能性能胎與加長型中柱、加強安全防護的左右護弓與側面版造型架、頭燈飾桿；極簡造型前置物架融入傳統圓管、鐵板、綁釘等貨架元素，重新設計並打造高結構強度的置物架；消光霧黑後扶手和後照鏡等等。

瞄準開學購車潮  Gogoro VIVA MIX / XL 全系列新推購車優惠 

Gogoro 祭出不需學生證即可享有的優惠「開學季 全民 GO 樂」，即日起至 9/12 前購買 VIVA MIX 與 VIVA XL 全系列智慧電動機車，都可享有電池資費前六個月每月 $299 元折抵（價值總計 $1,794），最低月付 0 元起[1]優惠，更可享政府最高 $24,000[2] 的電動機車購買補助。VIVA MIX SUPERFAST 定價為新台幣 84,980，以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST，扣除政府補助後購車總金額為 65,980。活動期間購買 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST，還可獲得早鳥限量好禮 XRound 真無線藍牙耳機（市價＄3,490)；消費者亦可同時選用「0 元入手[3]  保證買回專案」，享有「前 3 個月無需繳款＋3 年後保證最高 51% 買回[4]＋超低日付 52  元[5] 分期付款」的購車條件。「0 元入手 保證買回專案」詳細內容請參考活動網頁：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-vivamixsuperfast-sp

即日起至 9/12 前購入 VIVA MIX，即可獲得早鳥限量好禮可口玩色安全帽 （市價＄1,980)，並可享「銅板入手專案」，首六個月車款免付款詳細內容請參考活動網頁：https://promotion.gogoro.com/tw/vivamixcoinloan/ 。

[1]月付0元：係指參加人可以參加上市相關專案，可享有共六個月電池資費折抵299元優惠，如優惠期間選用自由省299方案，電池服務費用基本費為0元，惟如帳單週期電池服務費用扣抵前述方案享有電池使用費折抵金後，仍有其他電池服務費用，仍應依前述方案計費機制計算繳納電池服務費用。

[2] 政府最高補助24,000元，係以南投縣汰舊並新購電動機車補助，再加上中央政府補助款之金額，此金額僅供您參考使用。補助方案之相關具體規定及限制，包括但不限於申請方式、期限或名額等，可能隨時有變動或名額用罄之情形，仍依中央或地方政府所公告之法令及規定內容為準。

[3] 0 元入手係指本專案購車可使用專案分期付款，且融資公司不收取分期付款設定費等其他費用，惟專案參加人仍須支付其他交車費用，包含但不限於：文件處理費、領牌代辦費等及需另外簽署 Gogoro Network 智慧電池合約使用電池服務。

[4] 相關限制適用，詳活動注意事項以及參加人與融資公司間契約規定。

保值最高 51%：本專案保證買回金額，為參加人參加本專案時所購入車輛車價（「專案車價」）之 47%。但如主張保證買回時，另向 Gogoro 購入另一台新車，則可獲得相當於專案車價 4% 之購車金，用以折抵參加人購買新車之車價。

[5] 日付 $52 元是以 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST 專案分期期間每月月付金額 $1,553 除以每月30日計算（計算金額無條件進位），實際金額以融資公司約定準。

車款

政府補助金額

購車贈品

貸款優惠

電池資費優惠

Gogoro VIVA MIX 

最高 $24,000

可口玩色安全帽

（市價 ＄1,980)

銅板入手專案

電池資費前六個月每月 $299 元折抵

（價值總計 $1,794 元）

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST

XRound 真無線藍牙耳機

（市價 ＄3,490)

0 元入手保證買回專案

Gogoro VIVA XL

Gogoro LED 安全帽藍芽耳機


（市價  $990）


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