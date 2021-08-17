▲ 是噱頭還是真正滿足需求？KYMCO 柯勝峯董事長親自解密「Ionex 尊榮換電」服務！

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為何要推出「Ionex 尊榮換電」服務？
針對消費者需求盡可能的滿足，是 KYMCO 一貫的堅持，也就是「最得我心」的品牌理念發揮。KYMCO 了解到就算推出充電與換電兩種版本的電動機車、就算再密集的換電站建置，都會有無法滿足到的消費者，因此針對選擇換電需求的車主們，推出「Ionex 尊榮換電」服務，就是盡可能的照顧不同需求、不同使用環境的車主。
「從燃油車到電動車的時代，除了動力來源的差異以外，能源補充方式也是南轅北轍，過去燃油車就只能到加油站加油，但電動車可以在家充電、可以在外換電，誰說不能把電池送到府呢？」柯董事長補充說道。確實，從燃油車到電動車的時代，有太多不同以往的可能性。
「Ionex 尊榮換電」服務是不是換電站不足的解套？
「就算餐廳再多，還是有些人喜歡外帶在家吃飯。」柯董事長如此解釋。對於消費者而言，可以更便利的選擇絕對不嫌多。「如果你問車主，可以不用自己外出換電，就有專人送電到府，相信絕對多數車主都會樂意，關鍵就出在費用多少而已。」柯董事長表示，就算換電站再密集，都不影響推出「Ionex 尊榮換電」服務的決心，絕對會有消費者有此服務需求，畢竟無需自行換電，一覺起來就有滿電的機車可供使用，是相當便利且貼心的服務。
「Ionex 尊榮換電」服務可以解決哪些需求？
「以現階段而言『Ionex 尊榮換電』服務是給予車主能源補充上的新選擇，不過當此服務開始提供、一步一步獲得車主的反饋之後，或許有可能增加更多的服務內容，像是輪胎或胎壓檢測、像是車輛基本檢測等，既然都到府服務了，多增加一些服務絕對是不無可能！」柯董事長的回答，確實給予人相當多的想像。
不過在此之前，柯董事長也認為，先把基礎服務做好，先以自家員工作為服務人員開始嘗試，如果服務內容成熟了、消費者接受度也高了，再進一步的擴大服務內涵，也有可能會與其他公司合作，但前提就是先把馬步紮穩，先把「Ionex 尊榮換電」口碑做起來再說！
「Ionex 尊榮換電」服務是後疫情時代的解決方案嗎？
後疫情時代，會如何發展確實很難預料，不妨從電動機車時代談起。以台灣用車環境而言，電動機車一開始發展，一定會以都會使用者為主，也因此換電型的電動機車絕對會賣得比充電型的來得好；但當普及率提升，慢慢的非都會型的使用者也會加入行列，與其無限制的擴充換電站（如上文所述，再密集的換電站也會有百密一疏的地區），不如換個角度思考，如何更主動的提供能源補充服務，「Ionex 尊榮換電」就是立基此思考而衍生出的新型態能源補充方式。
「Ionex 尊榮換電」服務也可借鏡當前最夯的外送服務，一開始先以美食為外送內容，但當消費者習慣此服務型態、外送業者也越來越多的時候，生鮮、雜貨、日常用品等也都可以外送，「那為何電動機車的電池不能外送？」因此也可以這麼解讀，「Ionex 尊榮換電」就是基於當前消費者習慣應運而生的服務。
疫情是否影響了 Ionex 3.0 換電站的建置時間？
「疫情當下，為了保護員工與我們的經銷商夥伴們，我們確實有先擱置 Ionex 3.0 換電站建置的進度，但在疫情稍緩之後，我們會加緊腳步，預計會在八月底左右就會達到五百座左右的進度；同時預計在第四季的時候，全台的 Ionex 3.0 專賣店會達到約莫三十間的規模。」柯董事長表示。
與其說受到疫情影響，柯董事長認為，晶片更是影響車輛生產的關鍵：「由於車輛科技日新月異的進步，不分四輪汽車或是兩輪機車，對於晶片的依賴性不可同日而語，過去幾個月以來一直都受到晶片短缺的影響，而現在第三季、更精確一點就是這個月份（八月），晶片短缺的影響更是為為明顯，國外甚至有上萬張的訂單尚須消化。如何解決晶片之荒，才是當前最需要重視的問題。
不過可以確定的是，Ionex 3.0 旗下車款除了已經上市的 i-One，以及與「Ionex 尊榮換電」服務一同宣告開賣的 S7 以外，S6 與性能表現最強悍的 S7R 應該會再一兩個月後就正式問世，消費者再等一下就可體驗到這兩款相當具特色的電動機車。
「Ionex 尊榮換電」服務能否切中需求？未來消費者聲音值得期待
從面對面的訪談中，柯董事長清楚的說明推出「Ionex 尊榮換電」服務的背後想法，與未來此服務一步擴展的可能性。「滿足更多不同消費者的需求」，相信是 KYMCO 從未改變的核心價值。未來「Ionex尊榮換電」服務正式上線後，車主們的使用率、滿意度如何呢？是否有達到 KYMCO 的期待？未來的持續關注，應該就會有更清楚的答案。