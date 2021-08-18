水母漂自救觀念容易忘？英國RNLI與Ford合作推出創意人字拖，印在沙灘提醒你！

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根據英國皇家國家救生艇協會〈Royal National Lifeboat Institution、RNLI〉的統計研究，在英國有41%的人在水中若發生危急狀況時，會忘了最基本的漂浮技巧，也就一般所說的水母漂，這項調查的對象介於16-64歲之間，只有55%的人有信心當自己落水時，使用基本漂浮技巧求生，但這樣的本能意識較過去低落，且在疫情影響下，人們至開放水域戲水機會降低，也間接影響人們水上自救的意識，在部分地區疫情趨緩下，到開放水域戲水的人也有所增加，RNLI因此希望可以加強宣導自救觀念。
RNLI水上安全負責人 Guy Addington 說：「我們希望人們可以享受在海邊玩水的樂趣，但敦促每個人尊重水，必須了解自身安全，同時知道在緊急情況下該怎麼做。」，隨著疫情趨緩，Guy Addington接著表示：「今年夏天，我們在英國海灘上看到了大量人潮，因此我們必須繼續提高人們對玩水安全之重要注意事項的的知識。我們很高興Ford支持這項創新方式，幫助傳播這些有助於挽救生命的訊息。」
這回RNLI與官方車輛供應商Ford的創意宣傳手法，就是推鞋底刻有「Float to Live」的人字拖，當人們穿著這個拖鞋時，就會在沙灘上壓印出「Float to Live」漂浮求生的標語，希望人們可以記住在水上發生意外時，可以用最基本的飄浮技能求生；比起傳統的標示牌、人工勸導或宣傳片，更可以讓在海邊戲水的人們可以隨時〝隨地〞的看到這些注意事項，而這些人字拖是用回收的廢棄輪胎所製成，每年全球有約15億條輪胎被丟棄，這回宣傳用人字拖以廢棄輪胎製造，也對環保進些許心力。
然而這並不是RNLI第一次用創意壓字方式宣導安全觀念，2020年他們就為使用的Ford Ranger裝上特別設計的壓字輪胎，在沙灘上壓出一道道「Float to Live」、 「No Inflatables」的字樣，提醒遊客記住漂浮求生，以及盡可能使用充氣漂浮設備提高安全性。
Ford是RNLI 的官方車輛供應商，2018年RNLI 在八家車商中選定Ford Ranger 作為救援車輛後，Ford便提供RNLI一系列包括： Raptor、Transit Connect、甚至是Fiesta等車輛。