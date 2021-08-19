Fuso年度宣傳片《Fuso United共轉未來》首映，獨創電子錢包「Fuso幣」建構新數位商車社群平台

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自2021年五月開始，國內疫情再度升溫，全台更進入三級警戒人心惶惶，疫情趨使人們展開了新的生活常態，更加速物流運輸業逆勢成長，及產業數位轉型兩大趨勢。商用車領頭羊Fuso總代理台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)為感謝疫情下，推動台灣從北到南運輸脈動正常運轉，所有物流運輸業的無名英雄，8月18日於線上發表年度形象影片《Fuso United共轉未來》，向全台運將們致敬。
發表會一開場，台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)執行長王立山就感性表示：「疫情期間因電商物流強勁的成長爆發，個人由衷感謝，司機朋友及各行業頭家仍堅守崗位，日以繼夜，不停揮汗地握著方向盤，串連全台371個鄉鎮，讓台灣社會在疫情下得以運轉，你們是台灣真英雄！」。「今年我們推出的全新第四部曲，以《Fuso United共轉未來》為主軸，除了向這群無名英雄們致意外，它代表一個信念，當每一個我，變成了我們，就能匯聚每個人的努力，創造轉動未來的力量」。此外，自2020年疫情爆發以來，讓各行各業都感受到產業數位化的急迫性，在疫情下也加速催生，台灣商車龍頭Fuso在這場數位浪潮也沒缺席，今年獨家推出商車界首創電子錢包—Fuso幣。
執行長王立山解釋：「從2018年行銷Fuso Hero的概念及精神，這3年來透過Fuso Hero相關活動及營業線的共同經營下，客戶從認同Fuso Hero身分象徵，慢慢匯聚(United)成為一個Fuso 社群；2020年隨著疫情開始，Fuso於是計劃為這個Fuso United社群打造一個數位的溝通平台，並發行其專屬的電子錢包，於是Fuso幣就誕生」，不限車主，只要加入Fuso LINE官方帳號即可獲得100個Fuso幣，Fuso也會不定期於LINE官方帳號與會員互動及提供活動，只要完成任務就可賺取金幣，累積一定的點數即可兌換品牌周邊好禮及保養
維修服務，Fuso幣預計9月正式登場，歡迎全民一起滑開手機，加入Fuso COIN LINE官方帳號，更多體驗好禮獎不完。
此外，台灣戴姆勒亞洲商車植基於Fuso在台深耕超過60年，擁有廣大客戶群，為傳達看似平凡人的不平凡故事，自2018年推出首部形象廣告影片《Fuso Hero，TAIWAN Hero》，透過影片成功訴說每位Fuso Hero的真實故事，在人生道路上默默努力的背影，甫上線後即獲得許多迴響。爾後更接連推出《Fuso CARES因為在乎》、《Fuso BELIEVE相信我行》兩支影片，相繼傳達品牌價值，鼓勵堅持自我的信念，努力前行，影片截至目前已超過800萬人上線觀賞。透過影片的推出，不僅希望更多人知道Fuso運將的生活，更希望藉此感謝他們長期以來的堅持及付出，因為有他們，台灣才能繼續運轉，不斷前行。
2021年Fuso以《Fuso United共轉未來》為主題，8月18日於YouTube正式上線。本片不僅邀請連續合作四年的徐元仲導演再度操刀，影片中更邀請真實Fuso司機化身主角，透過鏡頭捕捉他們日常的身影。提到影片拍攝靈感，徐元仲導演表示：「本片延伸去年《Fuso BELIEVE相信我行》精神，堅持自己的信念，共同突破艱難；今年以《Fuso United共轉未來》概念發想，United有著聯隊、團結的意思。在影片中，我們將每一位車主的日常縮影寫進故事，亦象徵串連全台經濟的光速，最後匯聚在一起。每個人微小的力量，就是創造不斷前進的能量，這就是我們想傳遞給觀眾的精神，也是Fuso最珍貴的資產與信念。」
隨著發表會上線，萬眾注目，商車界最大盛事，第四屆Fuso Hero風雲英雄榜開跑！從2018年《Fuso Hero，TAIWAN Hero》以來，Fuso就透過該活動發掘各路車主英雄，經過票選及評審，誕生出人氣獎3位以及30位得獎者，最終於頒獎晚宴上將所有Fuso Hero及親友們聚集一堂，3年來早已經是Fuso客戶及營業線最重視的年度盛事，而且每年各項賽事指標不斷創高，去年2020年報名就超過300位車主，活動網站參訪人次更超過1,000萬次，不愧為「商車界的奧斯卡獎」！
今年Fuso Hero風雲英雄榜徵件活動於正式啟動，力邀大江南北各路英雄應戰。今年共分為三組報名組別，分別為：創業或經營事業有成的「卓越共轉組（個人
組）」、從事台灣傳統經典技藝或特殊趣味行業的「傳藝共轉組（個人組）」及與親友或好友合作協力，為社會公益努力，創造商業及社會價值的「親友共轉組（團體組）」，期望透過不同的分組，讓更多人看見不一樣的Fuso Hero，即日起於「2021 Fuso Hero風雲英雄榜全民共選」邀全台Fuso車主一同共襄盛舉，共轉未來！
此外，為回饋車主的長期支持，Fuso於8月宣布限量推出「堅達PRO 5安全特仕車」，總重上限為五噸，它承襲自Fuso的高標安全訴求，全車系配備「7吋大螢幕行車視野輔助」，還搭載「BSD盲區偵測」與「LCA車道變換警示系統」，解除行車盲點，安全防護再升級！框式貨床車還配備「原廠防捲入裝置」，Fuso表示PRO 5安全特仕車採限量銷售，售完為止，有興趣的車主可洽詢裕益汽車。