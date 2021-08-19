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林口長庚紀念醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成醫師表示，百日咳是受到忽視的呼吸道傳染疾病，由百日咳桿菌所引起，台灣咳嗽1週以上的成年人，最多每5人中就有1位曾遭感染百日咳，成人、青少年感染後雖不易出現重症、死亡風險，但其傳染力高出新冠肺炎4-5倍，常被誤診為氣管炎、氣管過敏，目前確診數僅冰山一角，是隨時潛伏在家庭與社區的感染風險。
萬年傳染病難消滅且反覆流行 百日咳可1傳17人
美國CDC數據顯示，2019年仍有高達1萬8千多位確診個案，雖百日咳疫苗已發展成熟，且多數發展中國家也都有新生兒預防接種政策，但至成年後疫苗保護效果逐漸衰減，百日咳桿菌因此有機可趁並反覆流行，故有定期追加接種補劑疫苗之必要性。
李秉穎醫師分享，曾有一名國小學童出現咳嗽症狀，進一步篩檢竟發現是百日咳，導致全班三分之一的同學因群聚而感染，並將病原進一步帶回家中傳染給新生手足，可見此疾病之猖狂且傳染力強，只是多數易受忽視沒被診斷出來。
家中有嬰幼兒、職業照護者 優先打疫苗以護幼苗！
黃玉成醫師表示，臨床上發現寶寶確診，會再要求家中成員進行普篩，根據統計，兩歲以下嬰幼兒染疫，病原超過八成都是來自於家人，包含父母、祖父母、手足。因此，美國CDC除了建議嬰幼兒接種疫苗外，更鼓勵12-18歲青少年與成年人注射百日咳疫苗後，往後每十年都要再追加接種一次。台灣疾病管制署也建議，其中高危險群如嬰兒照顧者（父母、祖父母）應優先接種1劑百日咳疫苗。對於生育年齡的女性，更建議每次懷孕（28-36週期間）都要注射，讓疫苗抗體透過胎盤傳給胎兒，小寶寶一出生，就先有保護力。
黃玉成醫師最後提醒，月子中心、托嬰中心、幼兒園、學校等照顧嬰幼兒的職場工作者，也要提高呼吸道相關症狀的警覺性，千萬不要輕忽百日咳的嚴重性，應積極建立群體免疫的防護網，肩負起保護嬰幼兒的責任。
資料來源：健康醫療網 解封仍防呼吸道疾病 嬰兒染此菌狂咳恐致命
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