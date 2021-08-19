▲ Lexus 攜手法朋 推出一系列中秋聯名商品

Lexus 延續 2020 年 12 月和晶華合作聯名午茶、今年 4 月 Season Artisan Pâtissier 法式現做甜點後，首度和超人氣甜點品牌 Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊攜手，推出一系列 Lexus 中秋聯名商品，包含限量生產的 Lexus 中秋禮盒、Lexus 檸檬蛋糕及 Lexus Spindle Grille 原味/可可餅乾，自 8 月 20 日起至 10 月 20 日起獨家於「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」限定販售。
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2021-08-19 09:55:00
「Lexus 中秋禮盒」包含八種餅乾口味，從生產到包裝都是純手工，精選食材包含歐洲天然奶油、日本純手工和三盆糖、澳洲帕瑪森起司。其中雪鹽鹹蛋黃酥餅，以中秋節經典點心—蛋黃酥作為延伸，為法朋專門為 Lexus 專屬設計的中秋口味，帶有品牌 L 型 Logo 獨特造型和甜鹹的鹹蛋黃風味搭配餅乾酥脆的口感。
「Lexus 檸檬蛋糕」則是以經典檸檬糖霜和溫潤磅蛋糕酸甜平衡，適合四季的檸檬香氣，讓人感覺清爽又不過於甜膩。「Lexus Spindle Grille 餅乾」則是翻玩歐洲傳統奶油酥餅，以 Lexus 家族化車頭紡錘型水箱護罩為設計靈感，打造 Lexus Spindle Grille 經典造型，並推出原味及可可兩種口味。
聯名商品只在「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」限定販售，限量生產售完為止，歡迎電洽。
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店
地址：信義威秀 (台北市信義區松壽路 18 號 1F)
電話：02-2722-7003
網址： https://lexus.com.tw/electrifiedspace/