▲ Lexus 攜手法朋 推出一系列中秋聯名商品

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「Lexus中秋禮盒」擁有專屬外包裝設計。

× 「Lexus中秋禮盒」擁有專屬外包裝設計。

「Lexus 中秋禮盒」包含八種餅乾口味，從生產到包裝都是純手工，精選食材包含歐洲天然奶油、日本純手工和三盆糖、澳洲帕瑪森起司。其中雪鹽鹹蛋黃酥餅，以中秋節經典點心—蛋黃酥作為延伸，為法朋專門為 Lexus 專屬設計的中秋口味，帶有品牌 L 型 Logo 獨特造型和甜鹹的鹹蛋黃風味搭配餅乾酥脆的口感。





「Lexus Spindle Grille餅乾」翻玩歐洲傳統奶油酥餅，以 Lexus 家族化車頭紡錘型水箱護罩為設計靈感。

× 「Lexus Spindle Grille餅乾」翻玩歐洲傳統奶油酥餅，以 Lexus 家族化車頭紡錘型水箱護罩為設計靈感。

「Lexus 檸檬蛋糕」則是以經典檸檬糖霜和溫潤磅蛋糕酸甜平衡，適合四季的檸檬香氣，讓人感覺清爽又不過於甜膩。「Lexus Spindle Grille 餅乾」則是翻玩歐洲傳統奶油酥餅，以 Lexus 家族化車頭紡錘型水箱護罩為設計靈感，打造 Lexus Spindle Grille 經典造型，並推出原味及可可兩種口味。





「Lexus 檸檬蛋糕」以經典檸檬糖霜和溫潤磅蛋糕酸甜平衡。

× 「Lexus 檸檬蛋糕」以經典檸檬糖霜和溫潤磅蛋糕酸甜平衡。

限量生產售完為止