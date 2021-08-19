韓系豪華電動休旅，Genesis GV60廠照率先曝光!

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Genesis GV60的身形與前述IONIQ EV及Kona EV同樣以跨界休旅風格呈現，皆採用集團E-GMP底盤打造因此車格比例也相當接近，面容帶有濃厚的新世代家族特色，上下細窄的分離式頭、尾燈與G80豪華轎車極為相似，不過卻利用獨特的"Athletic Elegance"設計語彙雕塑出長車頭斜背式車尾的運動化氛圍，搭配尾廂上顯眼的巨幅鴨尾尾翼，有效營造出類Coupe風格反而不像傳統高底盤跨界休旅。
車艙以高檔皮革、鍍鉻飾條及水晶排檔旋鈕傳承Genesis家族的奢華質感，尤其水晶排檔旋鈕在熄火後會轉換為車艙氣氛燈之一，不乏為增添質感的一項小心機，而大尺寸數位儀表已是現今電動車的基本配備，GV60同樣以雙數位儀表營造出高科技視覺感受，而左右兩旁則另設有電子後視鏡螢幕以提供更為清晰寬廣的視野範圍，至於更多車艙配備與安全科技則需等到正式發表前才會有更詳細的資訊公布；動力配置同樣未知，若以IONIQ EV及Kona EV的規格推測，單馬達版本最大出力可來到214匹馬力，雙馬達版則可提升至301匹，其電池容量預估會落在58-77 kWh範圍，若以最高容量計算約能行駛近500公里里程，不過最終數據為何還須等到正式發表後才能知曉。