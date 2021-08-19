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新藥陸續問世，治療乳癌有更多選擇
根據國外醫學報告，BRCA1、BRCA2與PIK3CA等乳癌腫瘤基因變異與乳癌治療有強烈關聯性，在台灣，腫瘤基因變異為BRCA1、BRCA2的比率佔少數，PIK3CA基因變異則比較常見。曾慧恩醫師思考到，對於PIK3CA基因變異，目前已有藥物PI3K抑制劑標靶新藥可供使用，這代表A女士有機會可運用口服標靶藥物延續生命。
因此，醫師建議A女士運用液態切片，也就是用抽血方式採集腫瘤細胞DNA，以進行PIK3CA基因變異檢測，一驗之下，發現A女士的腫瘤細胞的確有PIK3CA基因變異，後來A女士便開始使用PI3K抑制劑標靶新藥搭配抗荷爾蒙藥物控制腫瘤，這時她不需接受化療也可維持正常生活。
曾醫師分析，PIK3CA基因變異常出現於「荷爾蒙受體」（HR）陽性，合併「第二型人類上皮細胞生長因子受體」（HER2）陰性的病友，且往往是在使用抗荷爾蒙藥物一段時間才出現。
PIK3CA基因變異，為何如此重要？
曾慧恩醫師指出，在乳癌治療方面，PIK3CA基因變異的重要性有三點：第一，這種基因變異會刺激腫瘤細胞不斷生長；第二，當出現PIK3CA基因變異，抗荷爾蒙藥物很容易失去控制效果；第三，在乳癌病友中，HR陽性、HER2陰性族群佔多數，當這些病友對藥物產生抗藥性，其中約3到4成便帶有PIK3CA基因變異，由此可知，這種基因變異很常見，其治療策略也就格外受到重視。
在2019年，美國食品藥物管理局（FDA）核准帶有PIK3CA基因變異的乳癌病友可使用PI3K抑制劑標靶新藥控制病情，研究顯示，病友用藥後，腫瘤無惡化期平均可達11個月，台灣也在2020年引進這類藥物，讓病友擁有更多治療選項。
曾醫師叮嚀，民眾若摸到乳房硬塊，務必盡快就醫，只要早期治療，9成以上都可痊癒，到第三期，痊癒機率還是高達7成，現在乳癌的治療選項越來越多，縱使到第四期，還是有藥可用，只要不放棄希望，一切辛苦都會成為過眼雲煙，病友還是可以在不影響生活品質的情況下爭取更多生存契機。
資料來源：健康醫療網 乳癌復發想放棄治療，這原因令她回心轉意…
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