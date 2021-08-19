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Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首現台灣！五大特色搶先預覽

▲ Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首現台灣！五大特色搶先預覽
▲ Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首現台灣！五大特色搶先預覽

2GameSome - 有車賞

2021-08-19 10:25:00

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首現台灣！五大特色搶先預覽 全新 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 於本月 3 日在台上市，建議售價新台幣1,132萬元起。預計最快於今年十月到港、開始交車。全新 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 共提供 10 種銀粉漆、 5 種特殊漆可選；其中 MAYBACH 雙色車漆特別由專職工匠費時一週手工噴塗，使色塊間精準接合，將採全球限量生產供應 10 種 MAYBACH專屬雙色車漆。(詳細訂購資訊請先與台灣賓士授權經銷商確認。)

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五大後座特色特色一：頭等艙式獨立雙後座

由於軸距相較於全新 S-Class 長軸版又加長了 180mm 來到 5,469 mm 的車身，提供沙發式三人座椅或頭等艙式獨立雙後座供選擇，結合禮車套件，還可將具備多重支撐充氣調整座椅傾倒最多至 43.5°。透過後座三角窗後移至與車門分隔，後座乘客能享有高度隱密性。Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 車內所見之處皆採用 Nappa 真皮包覆，提供五種 MAYBACH 專屬豪華 Nappa 真皮內裝供品味買家選擇（designo 水晶白 / 珍珠灰樣式將於明年 1 月生產起供應），並搭配通風、加熱功能。

特色二：31 具揚聲器的頂級音響

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 提供擁有 31 具揚聲器的 Burmester® 高階 4D 環場音響系統供選配，首次透過車內麥克風與車速感知器接收環境音頻，並利用全車七具重低音輸出反向聲波，達到主動抗噪效果。

特色三：媲美家庭劇院的後座視聽饗宴

選配的 Burmester® 高階 4D 環場音響系統，配有 31 具高傳真喇叭和 8 支聲波傳感器、可配合音樂律動而震動的座椅，讓音樂更加立體。Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 額外提供絢麗主動環景式內裝照明，全車內的 253 顆 LED 燈，與 MBUX 智能控制系統結合，無論是開門時高頻閃爍警示功能或是智能聲控回覆音頻光譜。此外，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 配備的 MBUX 後座視聽娛樂系統搭載雙 11.6 吋觸控螢幕及中央扶手處 MBUX 後座觸控面板，於各方面呈現超現實科技感。

特色四：預先設想  從容優雅

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC  為首款後座搭載 MBUX 智能控制之車款，後座乘客除了能使用手勢控制多項車內功能，只要揮揮手就能關閉電動車門；此外，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC  首次搭載後座安全帶遞送功能，當坐進後座並關上車門後，便以安全之禮為乘客遞上安全帶。

特色五：總裁之姿  贏家專屬

對於選擇獨立雙後座套件的買家而言，Mercerdes-Maybach S 580 4MATIC 可透過後座摺疊桌椅讓通勤過程成為移動辦公室，並可透過選配後座中央冰箱、香檳杯及香檳杯座，營造更佳的便利性與舒適度。

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 簡易規格表】

車型

引擎

排氣量(c.c)

最大輸出

hp/Nm

變速箱

建議售價

(萬元起)

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC

V8 BiTurbo＋

48V 高效輕油電系統

3,982

503 (+20) / 700

9G-TRONIC

九速手自排

1,132

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