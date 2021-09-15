兼具品質與品味「立軒天諾」推案短期熱銷85成

近年林口區人口快速成長，短短不到2年時間人口已從11萬突破至12萬，其中地段最為精華的「林口生活圈」，因機場捷運、影城、商場等設施一應俱全，受到不少建商及購屋於喜愛，房價表現亮眼。而在位在林口文化三路、扶輪公園旁近800坪的「立軒天諾」，主打25坪二房及35坪三房，在疫情的肆虐下業績依舊亮眼，目前已熱銷85成，預約賞屋客人持續不斷。





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「立軒天諾」現場專案經理聶維嚴表示，立軒天諾由林口在地一級建設公司品牌「立軒開發」精心打造，擅長從生活切入，打造出幾近藝術的精品宅，位在三井OUTLET週邊，前方就是文化三路、近7000坪扶輪公園享受愜意綠色生活；退縮20米形成寬廣大門廣場，相當氣派；共分為A、B二棟，共140戶、7間店面，棟距達20米，全棟石材外觀，建築前後都有公園，居住在這裡向外視野毫無壓迫感，全車道舖上車道磚，並在每一層地下室設計第二門廳，讓住戶回到家時有賓至如歸的感受；頂樓各自有獨立健身房，相當貼心。





立軒開發一向秉持「來者好品味、來過好生活」宗旨，於本次建案中特別在接待會館中設計「公設體驗區」，讓前來賞屋的客人，可以感受立軒營造出的精緻與細膩，不僅增加消費者成交信心，也讓已成交客戶樂於分享。疫情爆發前就是林口當地的熱銷案，疫情期間雖改採預約賞屋制管控人流，但仍持續吸引購屋民眾上門，開案即熱銷85成，在林口眾多競爭個案中，銷售成績表現相當優秀。





▲一樓大廳挑高約6米，一進來就可以感受到賓至如歸的感覺。（圖／業者提供）