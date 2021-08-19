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環境的改變造成現今不孕人數增加，小至個人作息，大至全球環境，對此，李世明醫師說明，女性的生殖週期有一定的律動，人體的構造為腦袋控制下視丘 ; 下視丘控制腦下垂體 ; 腦下垂體控制卵巢 ; 卵巢則控制子宮，因此，生活作息不正常或精神壓力大，都易造成內分泌失調，進而導致排卵不正常。
另外，現今社會中許多產品也會導致男女荷爾蒙失調，如殺蟲劑、塑膠製品甚至珍珠奶茶，部份產品都含有類似女性荷爾蒙的化學物質，打亂女性生殖週期，也讓男性荷爾蒙功能下降，影響男女受孕率。
倒立、吃香灰能助孕？醫：無科學根據
面對環境改變對受孕帶來的負面影響，網路進而出現各種另類的助孕方式，其中針對「女性在性行為後倒立會增加受孕率」的說法，李世明醫師表示，姿勢對受孕率無明顯幫助，原因在於精子通過子宮頸進入子宮內的過程，是透過女性在排卵時子宮頸分泌的蛋清分泌物，產生黏著的功能，讓精子順利進入女性生殖器官，在輸卵管中與卵子相互結合，故無法透過倒立或其他身體姿勢來增加受孕的機率 ; 此外，李世明醫師也分享不少人選擇食補來助孕，但門診中竟有患者吃香灰求子，吃了一年後仍無見效才前往不孕諮詢，讓他印象十分深刻，並說明此種方式無科學證明有效。
尋求專業解決問題 不孕首要釐清原因
李世明醫師提醒，治療不孕症，最重要的還是針對根本解決問題，與其採信網路說法，建議患者前往不孕諮詢，並在釐清原因後，選擇適合的人工生殖療程，而日常生活中，除了穩定規律的作息外，補充適量的DHEA、肌醇、Q10或D3也能幫助受孕，透過生殖團隊與患者配合，才是治療不孕的正確方式。
資料來源：健康醫療網 為求生子花招百出 倒立、吃香灰樣樣來？
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