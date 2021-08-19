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高齡懷孕有很高的妊娠風險，包括糖尿病、高血壓等，甚至大出血等問題讓很多人相當恐懼。知名生殖醫學中心陳菁徽醫師指出，40多歲的活產只有10-20％，對此族群來說，試管嬰兒較辛苦，其受挫的機率較大。如前述的莊小姐，在43歲開始進行試管，嘗試多次，甚至一口氣植入4胚胎，不論是運動、飲食、中醫條件，透過自身努力、找出健康，希望提高成功的機率。
至於如何找出優質胚胎植入，正常的染色體胚胎得來不易，一般遇到高齡試管的媽媽，希望事前盡量做好最萬全的檢查，PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）、ERA（子宮內膜容受性檢測）等，然而找到最優質的胚胎、選擇最佳的植入時機，才能避免失敗，讓有機會一次就抱健康寶寶回家。
每月月經剝落 植入前調養子宮內膜
知名生殖醫學中心院長陳玉娟醫師表示，每次月經來臨都是一次子宮內膜的剝落，在反覆的剝落可能導致子宮內膜的不完全，需先照顧好子宮內膜，清理發炎組織、瘀血等問題，重新再生內膜，延長內膜厚度。醫師比喻，調整過程好比鬆土後，再施肥料，放入種子，幫助媽媽打造更優質的環境。
根據87年至108年，20年來的人工生殖技術數據，取卵次數4萬，活產數只有1萬多個，除去雙胞胎僅有8千多個，也就是說，人工生殖只得到8千多個孩子。陳玉娟醫師提到，隨著年齡越高卵子品質下降，或者是環境問題，男性精蟲品質下降，在試管過程不容易取得較好的胚胎。現在也可以透過中醫在前面養卵，取到優質的卵，養精或調養內膜，幫助想求子患者得到健康的寶寶。
不同生產方式 尊重每位不同媽咪
年齡對於孕婦來說相當辛苦的事情，年齡越大但是風險相對較高，相對不易懷孕，但隨著生殖策略、中醫管道，增加取到優質卵的機會增加。知名生殖醫學中心院長林思宏醫師提到，高齡孕婦常見染色體異常風險高、本身疾病需密切追蹤、心理因素問題是高齡孕婦常見的三大問題。醫師強調，年齡不是最大的問題，心理因素才是、自覺自己有問題很多，
不過，林思宏醫師，高齡懷孕不等於高危險妊娠，年齡與身體年齡是不同。提醒媽媽，讓子宮動脈血流較好，給予小孩養分供給較佳，現在都有子癲前症等篩檢，了解情況，搭配孕期的調養、輔助中醫師針灸、都可以讓懷孕過程及生產較為順利，讓優雅生產不再是夢！
資料來源：健康醫療網 高齡拼試管！ 47歲自然順產，喜獲麟兒
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