揉合經典美現代科技，Nissan新世代Z跑車正式發表

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Nissan其下除GT-R外就屬Z跑車則是另一形象代表，2020年9月Nissan則展出全新世代Z Prototype原型車，此舉也讓許多車迷為之興奮，如今等了一年終於正式發表，其中日本市場以Fairlady Z為名，海外市場則稱之為Z。
Z Prototype原型車其實已與量產車型無異，因此正式發表的新一代Z跑車在外觀尚維持相同造型，為向當年240Z致敬，新Z則採用長車頭短車尾身形線，因此於車側可看見240Z身影，並刻畫出4,378mm×1,844mm×1,315mm尺碼，而車尾尾燈則以300ZX做為設計發想，進而創造出擁有復古韻味揉合現代科技的樣貌。新一代Z跑車日本預計年底上市，美國市場則於2022年推出，針對該市場提供Sport、Performance及限量240輛Proto Spec版本，其中Proto Spec車型在外觀上則配備古銅色19吋輪圈搭配黃色卡鉗。
車室方面Z跑車因應趨勢配備12.3吋數位儀表與多媒體觸控螢幕，另外為符合身分儀中控螢幕上配備渦輪/渦輪轉速/電壓三環表來營造性能氛圍。另外除跑車座椅Z跑車座艙也提供石墨/紅/藍色強化視覺氛圍，而Proto Spec車型則以黃色鋪陳。
動力部分Z跑車如先前所說搭載3.0升V6渦輪引擎，具有400hp最大馬力與48.4kgm扭力峰值，並提供六速手排與九速手自排兩種變速系統選擇，其中六速手排亦配備碳纖維傳動軸與退檔補油功能。底盤方面新Z跑車前懸吊採用大直徑設計，阻尼也從目前降低20%，進而能減少衝擊，而後雙A臂形狀也進行修改以提升高速穩定性，另外操控表現也提升13%。
在邁向電能道路上，新Z的誕生對車迷來說滿足了駕馭的樂趣，同時也展現Nissan的性能靈魂，然而也更期待之後能看見新Z Nismo。