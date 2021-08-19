常翻白眼小心視網膜剝離！醫：不明閃光等４症狀速就醫防失明。

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視網膜剝離風險因子，常翻白眼也在其中！ 王孟祺醫師指出，視網膜剝離主要可分成裂孔性、牽引性、漿液性三種，其中裂孔性最為常見。風險因子包括了年齡，年紀過50歲後風險會漸漸提升。家族史或曾發生過視網膜剝離者，機會也會比常人要高。而500度的高度近視、眼球曾經受過外傷、眼球動過手術者眼球會相較他人脆弱，也會有較高的風險。而糖尿病會造成各器官受損，眼部的視網膜也包括在內，也就是所謂的「糖尿病眼部視網膜病變」，風險也會上升。除此之外，派對上、雲霄飛車、極限運動等頭部急速地晃動，也會造成視網膜拉扯，增加負擔及風險。值得注意的是，民眾常會有翻白眼的習慣，若轉動太過急速，也可能拉扯到視網膜，呼籲最好別動不動就翻白眼。
留意視網膜剝離徵兆，４症狀盡早就醫防失明！ 發現閃光王孟祺醫師指出，視網膜本身沒有痛覺神經，因此破裂或玻璃並不會有痛覺出現，但可從視覺察覺異樣。例如視網膜若有出現異常，在拉扯時會有放電的情況出現，因此若有視網膜剝離，在上下樓梯、轉動眼睛時便可能看到如閃電劃過的瞬間閃爍景象，應提高警覺。 飛蚊症劇變除此之外較明顯的徵兆，也包括突然出現或劇變的飛蚊症，雖然飛蚊症的形成原因繁多，大多為良性，但因為視網膜發生破裂等情況時，有可能造成出血而有墨水忽然暈開的症狀，因此飛蚊症若突然出現或有變多、範圍變大等突然劇變情況時，應盡早檢查為佳。 不明遮蓋物＆各類視覺異常不過王孟祺醫師也表示，也有部分患者未必在發生前會有相關的前兆，直到視網膜剝落才發現異樣，例如像是有個黑色的窗簾遮蓋在眼前一般。若出現上述或其他各類視覺異常的情況，自然就要盡速就醫了，特別是高度風險族群更要留意，建議每年做一次視網膜檢查，以避免已有裂孔但卻沒發現，若檢查到有異狀，可即早改善。
王孟祺醫師再三提醒，視網膜剝離的治療方式視位置、範圍及嚴重程度而有所不同，如視網膜雷射手術、鞏膜扣壓術、玻璃體切除手術等。治癒成功的機率、預後等，和是否即早治療有關，若視網膜剝落到黃斑部才治療，往往預後較差。因此王孟祺醫師再三提醒，若有察覺眼睛不對勁，就應盡早檢查，特別是高風險族群更要多加留意。
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