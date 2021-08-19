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人的生理時鐘規律與光線、體溫息息相關。在體溫下降、不適合活動的深夜中，持續觀看光線明亮的電腦或智慧型手機時，便會延後身體的睡眠時間。夜晚就寢，日出醒來，只要維持規律睡眠就不會有煩惱。因遠距離通勤及加班等緣故，不少上班族都有睡眠不足問題。即使是令人充滿期待的下場日，也必須大清早出門，導致假日也無法充分睡眠。長期下來，令人擔心身體是否總有一天會發出哀號。
「短期缺乏睡眠時，容易在白天感到濃厚的睡意、影響工作效率。不過，慢性、長期睡眠不足時，卻會提升各種疾病的罹病率。成人的標準睡眠時間約為每日7個半小時左右，過長或過短都容易引發疾病。舉例來說，可能會使血壓及血糖值升高，連帶使血管變得更加脆弱，進而導致心肌梗塞或腦中風等危險。此外，經相關研究證明，睡眠不足還會影響疾病預後。」也就是說，每天只睡4到5小時的人，其壽命也會隨之縮短。
假日拼命補眠 小心慢性睡眠不足
但是，應該有不少人認為「每到假日就會拼命補眠，應該沒問題。」這種情況又怎麼辦？碓冰章醫學博士表示，「平常睡眠充足，只是偶爾一週有此情形便無大礙。不過，請避免長年持續這樣的慢性睡眠不足問題。即使週末睡眠時間較長，仍無法改善睡眠不足問題，過了週末仍然很想睡覺。唯有花費心力，增加原本平日縮減的睡眠時間，才能徹底解決。」
首先，每天增加1小時的睡眠時間，是延長壽命的必要改善方式。而多活動身體，是否能協助增長睡眠時間呢？碓冰章醫學博士說，「適度運動可協助轉換情緒，還可改善因睡眠不足而受損的身體機能。不過，若為了接待客戶而打高爾夫，反而會因為過於在意、耗費精神，進而造成反效果。精神層面必須與身體同時獲得安定，才能享受舒適的睡眠。因此，最重要的就是放鬆身心，享受適度運動的樂趣。」
把握短時間的睡眠 讓身體恢復活力
即使隔天要下場打球，前一天仍不得不晚睡時，不少人因為擔心睡過頭，反而決定熬夜。碓冰章醫學博士強調，「必須避免熬夜。只要清醒不睡的時間越長，睡眠不足的壓力就越大。如此一來，白天睏意也會席捲而來，使得集中力減弱，甚至影響下場打球的表現。因此，就算時間不長，建議就寢，並做好準時起床的準備，如多設定幾個鬧鐘，或麻煩其他家人叫醒自己等。」
保持心情放輕鬆 放鬆更容易入眠
碓冰章醫學博士提到，「身體有規律的24小時生理時鐘，很難因特定原因提早或延後正常睡眠時間。即使想提早2至3小時就寢，往往會難以入睡，反而因為自己想早點睡的情緒，而影響了睡眠品質。在平常習慣的時間就寢，即使睡得不太好也不要在意，才是最理想的方式。就算毫無睏意，躺著休息也能休養身體、改善疲勞。此外，若是難以闔眼，導致斷斷續續入眠。此時不用太在意，視為偶然情況，並放寬心即可。」
碓冰章醫學博士補充，相較於煩惱難以入眠的問題，不如想著「這樣剛好」讓心情更輕鬆。無論是大腦還是身體，放鬆才是「舒適睡眠」的最佳捷徑。
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 睡眠充足專注力更好 打出好成績、運動變有力
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