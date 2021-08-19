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「節日祭拜時其實更應該留意飲食的均衡，一次祭拜所需要使用的供品量，可能需要透過兩三頓飯來消化，若餐餐都攝取高油、高鈉的食物，對身體的負擔可是非常大的！」宋明樺指出，衛生福利部國民健康署建議每日應均衡攝取六大類食物，若想在節日祭拜時也兼顧家人的健康，可以選擇富含維生素C、酵素、膳食纖維的「四果」來平衡營養，例如奇異果、木瓜、蘋果都是不錯的選擇。
奇異果特有酵素 加快胃中肉類消化
為了澎派好看，民眾也會購買大包零食糖果，加上三牲，這些高油、高鹽的食物下肚，常常會有「胃慒慒」的情況。宋明樺解釋，蛋白質在體內的消化速度比較慢，一旦食物在胃中停留時間過久，就容易出現脹脹的感覺。建議在餐後攝取富含酵素的水果，可幫助蛋白質的消化與分解，緩解不適，正值產季的奇異果便是很好的選擇；其特有的奇異酵素，可以分解近五成的蛋白質，加快胃部消化肉類的時間，減低胃脹感。
大魚大肉加上腸胃蠕動慢 爸爸累積2公斤宿便
普渡時期的大魚大肉，也容易讓腸胃蠕動本身就慢的民眾出現便秘問題。宋明樺分享，有位爸爸曾求助在普渡前後體重都有變化，深入了解後才知道，家中長輩食量小、老婆外派南部、小朋友又挑嘴，豐盛供品只能靠他一個人消化。本身腸胃蠕動就慢，大魚大肉竟累積成2公斤的宿便。面對這樣的狀況時，只要多補充蔬果便可以加速腸胃蠕動。
奇異果幫助消化排便 冷藏存放可至兩週
一項針對便祕病人的研究發現，一天攝取兩顆奇異果後，裡頭的膳食纖維讓病人一週排便的次數從平均2.4次增加到4.5次，使用瀉藥的比例減半，糞便在腸道中經過的時間更是減少四成，大幅增加了病人排便的滿意度。
此外，奇異果十分耐放，可於室溫下存放3～5天、冷藏則可至兩週。綜合上述特點，宋明樺首推有「吉利果」、「營養小金礦」之稱的奇異果作為水果選擇，富含維生素C、奇異酵素與膳食纖維，「切一刀、挖一勺」便可以大口享受滿滿的營養價值、酸甜美味還有吉利好運。
資料來源：健康醫療網 普渡供品全下肚 上班族宿便2公斤
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