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BD與國光聯手 為台灣製藥爭取跨國合作機會BD台灣及香港公司總經理王明傑：「台灣的製藥企業需要相關的支持和解決方案，以加快其開發時程並進一步提高其最終商業量產成功的機會。」
國光生技董事長詹啟賢：「國光持續致力成為亞太地區卓越生物製劑供應者，提供專業充填服務，近年來更積極拓展國際市場，與BD策略聯盟強化跨國藥廠合作，將是國光走向國際的重要佈局。」
▲(左)BD公司與國光生技將為台灣創造跨國生物製劑供應鏈合作新契機
台灣高品質製藥有目共睹 BD推進整體產業脈動因為有些藥廠缺乏各類功能完備的製藥設施，所以越來越仰賴委託代工製造的公司所提供的先進技術和高度管控製程的能力。即便是擁有製造設備的藥廠，也將更多製造需求委外，主要是沒有足夠的產能或是想縮短上市時間，所以會有製造方面的備用策略。BD台灣及香港公司事業處處長曾秋敏表示，放眼亞太區，台灣目前是成長最快的地區之一，因為監管制度完備、基礎設施完善、生產能力提高，高品質的服務與產品更成為國際藥廠指定合作之區域。
國光生技發言人潘飛法務長提到，國光以疫苗起家，近十年來國光透過國際合作積極擴展其他生物製劑領域，完備高規格製程、歐美取證、量產出貨的核心能力。目前除了第二條充填線已通過查廠正式商轉外，未來將配合客戶需求啟動第三條充填、包裝、序列化產線規劃，地點不限國內外。此次跟BD的結盟，就是希望透過BD全球的觸角讓國光及合作夥伴飛得更高更遠。
本次BD與國光生技的合作，將以推動台灣製藥業的發展並加速與國際藥廠的交流提升台灣的競爭力為合作目標，未來合作領域及模式無限可期，期許雙方結合醫療技術與生產量能以創造更大的價值。
資料來源：健康醫療網 BD與國光生技簽訂MOU 創造跨國製藥供應鏈
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