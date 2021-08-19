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減少腰圍遠離重症 脂肪過高會影響疫苗效果

減少腰圍遠離重症 脂肪過高會影響疫苗效果
減少腰圍遠離重症 脂肪過高會影響疫苗效果

健康醫療網

2021-08-19 17:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】新冠肺炎疫情持續紛擾，台灣拚疫苗覆蓋率目前已超過三成，施打年齡層也積極向下展開，其中第二輪施打的第九類高風險慢性病仍是被討論最多的族群。當中除了免疫性疾病、神經系統疾病、肌肉骨骼、生殖泌尿及肺部呼吸等疾病之外，很大一個族群就是三高慢性病如糖尿病、肥胖症、高血壓、腦血管疾病等，而這也從三級警戒以來，新冠肺炎的死亡個案多數具三高慢性病史可得到證明。

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內臟脂肪竟成染疫關鍵 控制不佳恐變重症

台大醫學院名譽教授蔡克嵩指出，自全球爆發新冠肺炎疫情的2020至2021年國際醫學期刊文獻索引摘要資料庫PubMed搜尋結果來看，三高慢性病前期的代謝症候群5項指標--腰圍過大之內臟脂肪、血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇與新冠肺炎的關聯性研究即高達6千多篇，其中又以血糖、肥胖指數與新冠肺炎嚴重程度最高度相關。

根據國外統計，肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，其重症和不良預後的機率也大幅提升，這也表現在肥胖人口較多的國家，疫情的嚴重性和死亡率比起其他國家高，顯示肥胖確為疫情傳染的關鍵。而相較BMI身體質量指數(計算體重kg/身高 比例而得)，內臟脂肪囤積之腰圍大小與新冠肺炎嚴重程度更具相關性，腰圍超標者其肺部組織受損程度顯著高於腰圍正常者，表示內臟脂肪囤積過多的人其新冠肺炎疾病預後更不佳。

內臟脂肪過高，也會影響疫苗效果

糖尿病學會常務理事杜思德醫師表示，因代謝症候群體內長期處於慢性發炎的狀態，導致巨噬細胞活性降低、B細胞和T細胞的反應受損，種種因素會讓疫苗接種後反應不佳。

國外研究也顯示，腰圍過大者接種疫苗後抗體濃度較低，這是因為疫苗的作用必須要透過免疫細胞做出一系列的反應，但內臟和皮下脂肪組織所產生的促炎因子，會使免疫反應失調或免疫細胞反應降低，導致疫苗接種結果不如預期。

因此杜思德提醒，腰圍過大又有三高不佳紀錄的民眾，也就是代謝症候群患者或候選人，接種疫苗前後都要落實減腰圍消除內臟脂肪，才能在疫情中自我保護。

防疫新生活，別忘瘦腰圍遠離重症

蔡克嵩表示，台灣45歲以上高達一半人口有腰圍過大、過重及肥胖問題[6](BMI在24-27 kg/m²為過重，BMI ≥27kg/m²為肥胖），建議疫情解封後，代謝症候群及肥胖族群可透過中度的有氧運動，如健走、騎自行車、游泳、慢跑抵抗發炎作用[6]，飲食則以「三低一高」原則--透過低油、低糖、低鹽、高纖的飲食，控制好三高指數；同時定期量測腰圍，以遠離代謝症候群。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 減少腰圍遠離重症 脂肪過高會影響疫苗效果

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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