【試駕】另一半不懂，但BMW 330i M Sport Midnight夜型版懂你要甚麼

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通常喜愛車的人都會想替愛車進行妝點或是改裝，使其有著與眾不同樣貌及展現個人風格品味，不過通常另一半總是不能理解，就像你不懂女人為何要一直買包（我懂，因為也愛買包），沒關係BMW深知各位要甚麼，替大家準備了330i Midnight夜型版。
除了一低遮三醜，外觀黑化是最快速的方法，因在甫以黑化套件妝扮下，不論視覺感官或心靈馬力都獲得滿足提升。對此330i Midnight夜型版於水箱護罩、窗框、雙出排氣尾飾管等皆配置高光黑色套件，不僅如此亦搭配19吋M款黑色輪圈、M款紅色卡鉗與既有的M Sport空力套件，使其散發更勝以往的運動氣息。
新世代3系列座艙除擁有非常討喜的設計，大量軟質飾板與皮革包覆，更營造出絕佳的觸感體驗與質感氛圍。除質感氛圍營造配備項目也相當全面，12.3吋數位儀表、10.25吋中控螢幕與抬頭顯示器，建構出虛擬座艙同時亦提供豐富資訊，駕駛導向設計與保留實體按鍵空調與中控旋鈕介面，於數位化時代給予直覺且便利的操作體驗。除此之外iPhone手機數位鑰匙、無線充電、無線Apple CarPlay/Android Auto、半自動駕駛輔助等配備，也滿足消費者對於手機依賴度與智慧駕駛需求。而330i Midnight夜型版則於此基礎上配備Vernasca真皮內裝及M款電動跑車座椅。
對於注重操控新世代330i M Sport已能滿足多數消費者需求，而330i Midnight夜型版則進一步給予滿足，將原本M款跑車化懸吊升級至降低10mm車高的M款跑車化電子懸吊系統，雖沒給予低趴是覺效果，但卻給予更出色的支撐性及舒適的乘坐感受，另外也提供Comfort與Sport兩種模式，其中於市區建議使用Comfort，高速則選擇Sport模式，更少的彈跳與更快速的抑制起伏，相對有著更穩定的乘坐感受。
在M款跑車化電子懸吊助益下，330i Midnight夜型版所搭載的2.0升渦輪引擎也提供258hp/40.8kgm最大動力輸出，於正常踩踏即能感受直接且飽滿的能量，若切換至S檔或Sport模式，更強勁的推力與懸吊的搭配組合絕對會讓人欲罷不能。
330i Midnight夜型版289萬元售價雖比330i M Sport多9萬元，但卻換得黑化套件、19吋輪圈+紅色卡鉗、Vernasca真皮跑車座椅與M款跑車化電子懸吊等價值26萬元配備，而這些配備也讓外觀、乘坐質感與操控等方面都獲得明顯提升，如此簡單的數學問題，如何選我想應該不用多說。